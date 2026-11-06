Visita de León XIV a Argentina: los requisitos y cómo inscribirse para ver al Papa
Se habilitó el registro oficial y gratuito para participar de las misas y actividades que el Sumo Pontífice encabezará del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV llega a Argentina este domingo 8 de noviembre en el marco de su gira por Sudamérica, en la que también visitará Uruguay y Perú. Según el cronograma oficial difundido por el Vaticano, el Sumo Pontífice permanecerá en el país hasta el 11 de este mes y visitará no solo la Ciudad de Buenos Aires, sino también Córdoba y Luján.
El recibimiento en Casa Rosada será el saludo protocolar en el Salón Blanco, y el Papa será recibido por todo el gabinete. Luego, tendrá una reunión con Milei en el despacho, que se estima que durará 30 minutos.
Dónde va a estar el Papa en Buenos Aires: lugares, horarios y cómo verlo
Para ver al Papa en Buenos Aires, los momentos clave de acceso público serán el recorrido del papamóvil por Avenida del Libertador el lunes 9 a las 10:00, la Santa Misa en el Monumento de los Españoles a las 11:30, el Encuentro con los jóvenes el martes 10 a las 20:15 y la misa de clausura en la Basílica de Luján el miércoles 11 a las 10:00. Además, habrá caravanas de traslado donde el público podrá saludar al Santo Padre a su paso por la zona céntrica.
Cómo inscribirse para ver al Papa
La Conferencia Episcopal Argentina habilitó la plataforma digital para tramitar la inscripción a la visita del papa León XIV, quien recorrerá el país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
El procedimiento es totalmente gratuito y se gestiona de forma directa a través del sitio web oficial del evento: https://www.elpapaenargentina.com.ar/registro
El sistema permite segmentar la acreditación según la modalidad de participación del asistente. Entre los perfiles disponibles para seleccionar en el formulario se encuentran:
-
Peregrinos y público general que deseen asistir a las celebraciones litúrgicas.
Personas con discapacidad para garantizar un acceso adaptado y prioritario.
Jóvenes convocados para el encuentro especial en Buenos Aires.
Sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la vida consagrada que vayan a concelebrar o participar de las jornadas del clero.
Para las misas masivas, la inscripción es recomendada pero no obligatoria: los inscriptos recibirán un comprobante por correo electrónico, aunque el ingreso a los predios se completará por orden de llegada.
En contraste, para las actividades de capacidad limitada -como el encuentro con los jóvenes y la reunión con la vida consagrada en la Catedral de Córdoba- el registro previo sí es excluyente, dado que requiere una verificación por email y la asignación formal de cupos.
cómo serán las restricciones por León XIV
Para transitar o ingresar a los perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta durante la visita del papa León XIV (del 7 al 11 de noviembre de 2026), los residentes y trabajadores deben acreditar su domicilio o actividad en la zona de la siguiente manera: [1]
- Presentación del DNI: Mostrar el DNI con domicilio actualizado que coincida con la dirección del área restringida.
- Alternativa (Declaración Jurada / Formulario): Quienes no tengan el domicilio actualizado en el DNI (comerciantes, empleados o frentistas) deben completar un formulario con carácter de declaración jurada disponible en la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o presentar la acreditación/placa correspondiente.
- Huéspedes de hoteles: Deben presentar la reserva de hospedaje correspondiente. [1, 2, 3]
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario