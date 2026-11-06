Visita de León XIV a Argentina: los requisitos y cómo inscribirse para ver al Papa

El sistema permite segmentar la acreditación según la modalidad de participación del asistente. Entre los perfiles disponibles para seleccionar en el formulario se encuentran:

Peregrinos y público general que deseen asistir a las celebraciones litúrgicas.

Personas con discapacidad para garantizar un acceso adaptado y prioritario.

Jóvenes convocados para el encuentro especial en Buenos Aires.

Sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la vida consagrada que vayan a concelebrar o participar de las jornadas del clero.

Para las misas masivas, la inscripción es recomendada pero no obligatoria: los inscriptos recibirán un comprobante por correo electrónico, aunque el ingreso a los predios se completará por orden de llegada.

En contraste, para las actividades de capacidad limitada -como el encuentro con los jóvenes y la reunión con la vida consagrada en la Catedral de Córdoba- el registro previo sí es excluyente, dado que requiere una verificación por email y la asignación formal de cupos.

cómo serán las restricciones por León XIV

Para transitar o ingresar a los perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta durante la visita del papa León XIV (del 7 al 11 de noviembre de 2026), los residentes y trabajadores deben acreditar su domicilio o actividad en la zona de la siguiente manera: [1]