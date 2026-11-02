El creador del famoso "Ejército de Lula" desembarcó en la Argentina y se reunió con Sergio Massa

La cumbre entre el dirigente brasileño y el referente del Frente Renovador tuvo como eje central el análisis de las herramientas de comunicación y movilización digital que acompañaron el triunfo del líder del PT, con la intención de evaluar su aplicación en la estrategia electoral opositora rumbo a los comicios presidenciales de 2027. De la comitiva también formaron parte los publicistas Rafael Marroquim y Chico Kertesz, reconocidos consultores que integraron el equipo de campaña del mandatario en el vecino país.