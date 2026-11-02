El creador del famoso "Ejército de Lula" desembarcó en la Argentina y se reunió con Sergio Massa
El hombre detrás del masivo canal de WhatsApp que impulsó la campaña del mandatario brasileño llegó al país para trasladar sus métodos de movilización política de cara a 2027.
La estrategia digital que movilizó a millones de seguidores en Brasil cruzó la frontera para meterse de lleno en el escenario político local. En las últimas horas, el diputado brasileño André Janones, referente del Partido de los Trabajadores e ideólogo del masivo canal de WhatsApp conocido como el "Ejército de Lula", concretó un encuentro cara a cara en la Argentina con el exministro de Economía Sergio Massa.
La cumbre entre el dirigente brasileño y el referente del Frente Renovador tuvo como eje central el análisis de las herramientas de comunicación y movilización digital que acompañaron el triunfo del líder del PT, con la intención de evaluar su aplicación en la estrategia electoral opositora rumbo a los comicios presidenciales de 2027. De la comitiva también formaron parte los publicistas Rafael Marroquim y Chico Kertesz, reconocidos consultores que integraron el equipo de campaña del mandatario en el vecino país.
El método de los canales masivos y la batalla por las redes
El foco de la reunión con Massa estuvo puesto en el funcionamiento del esquema diseñado por Janones en Brasil, donde logró consolidar una comunidad de más de diez millones de usuarios a través de la aplicación de mensajería instantánea. Esa estructura operativa permitía bajar consignas diarias a la militancia, viralizar contenidos sin depender de los algoritmos de las redes sociales y disputar el sentido común en el espacio público digital frente a las narrativas oficiales.
Para el espacio político de Massa, que busca reorganizarse y construir una alternativa competitiva frente a la gestión de Javier Milei, la experiencia del equipo técnico brasileño aporta elementos clave para la renovación de los métodos de campaña. Los asesores expusieron los detalles de un modelo de movilización directa que apuesta a la participación activa de usuarios reales, un aspecto estratégico que el peronismo busca asimilar en el marco del debate interno que atraviesa la oposición.
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