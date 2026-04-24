"Cuento del tío" a una jubilada: le robaron 15 mil dólares y fueron detenidos en Flores

De esta manera, cerca del mediodía, el primer sospechoso llegó en moto hasta el domicilio indicado para retirar el dinero y las alhajas previamente Fue detenido en el lugar, pero el operativo encubierto no terminó ahí.

cuento del tio jubilada

Mientras se desarrollaba ese procedimiento, y ante la falta de respuesta del primer imputado aprehendido - quien ya se encontraba detenido e incomunicado-, los estafadores retomaron el contacto telefónico y coordinaron un nuevo retiro. Para esto, los policías continuaron la comunicación sin levantar sospechas.

Aproximadamente una hora después, sin advertir el operativo en curso, el segundo sospechoso se presentó en el lugar y fue inmediatamente detenido por el personal policial.

Durante el operativo, la Policía de la Ciudad secuestró dos motos, un teléfono celular y anotaciones vinculadas a la maniobra.

Quiénes son los detenidos por estafar a una jubilada en Flores

cuento del tio jubilada

Los delincuentes detenidos son dos ciudadanos argentinos de 24 y 61 años, domiciliados en la provincia de Buenos Aires.

El de 61 años, tenía ilegibles las huellas dactilares de las manos, lo que dificultó su identificación, pero a posteriori se pudo saber que contaba con antecedentes por encubrimiento (1996) y robo agravado en poblado y en banda con armas (2025).

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, quienes dispusieron la detención de los imputados por el delito de estafa.