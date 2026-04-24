"Cuento del tío" a una jubilada: le robaron 15 mil dólares y fueron detenidos en Flores
Los delincuentes cayeron por un operativo encubierto de la Policía de la Ciudad. Uno tenía dos graves antecedentes.
Dos hombres fueron detenidos tras hacerle el “cuento del tío” a una jubilada de 85 años y robarle 15 mil dólares. Tras un segundo pedido, la Policía de la Ciudad montó un operativo encubierto y los atrapó en el barrio porteño de Flores.
La investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien el día anterior había recibido un llamado telefónico de una mujer que se hizo pasar por su sobrina y le pidió que le entregara 15 mil dólares de forma urgente.
La mujer siguió las indicaciones de la estafadora y le entregó el dinero a un hombre que pasó a retirarlo por su domicilio.
Al día siguiente, los estafadores volvieron a contactarla, esta vez para exigirle la entrega de más dinero y alhajas. Fue a partir de esta nueva comunicación que personal de la División Investigaciones Comunales 7, coordinó un operativo encubierto en Pasaje Roque González al 1300.
Como parte de la sigilosa maniobra policial, una oficial se hizo pasar por la jubilada y mantuvo el contacto con los imputados, coordinando la entrega simulada.
De esta manera, cerca del mediodía, el primer sospechoso llegó en moto hasta el domicilio indicado para retirar el dinero y las alhajas previamente Fue detenido en el lugar, pero el operativo encubierto no terminó ahí.
Mientras se desarrollaba ese procedimiento, y ante la falta de respuesta del primer imputado aprehendido - quien ya se encontraba detenido e incomunicado-, los estafadores retomaron el contacto telefónico y coordinaron un nuevo retiro. Para esto, los policías continuaron la comunicación sin levantar sospechas.
Aproximadamente una hora después, sin advertir el operativo en curso, el segundo sospechoso se presentó en el lugar y fue inmediatamente detenido por el personal policial.
Durante el operativo, la Policía de la Ciudad secuestró dos motos, un teléfono celular y anotaciones vinculadas a la maniobra.
Quiénes son los detenidos por estafar a una jubilada en Flores
Los delincuentes detenidos son dos ciudadanos argentinos de 24 y 61 años, domiciliados en la provincia de Buenos Aires.
El de 61 años, tenía ilegibles las huellas dactilares de las manos, lo que dificultó su identificación, pero a posteriori se pudo saber que contaba con antecedentes por encubrimiento (1996) y robo agravado en poblado y en banda con armas (2025).
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, quienes dispusieron la detención de los imputados por el delito de estafa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario