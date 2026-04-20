Fatal incendio en Villa Crespo: un jubilado murió dentro de su departamento
El fuego se desató en un edificio sobre la calle Ramírez de Velasco y obligó a evacuar a 16 vecinos.
Un fatal incendio tuvo lugar este lunes por la madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo donde un jubilado falleció carbonizado y otros 16 vecinos tuvieron que ser evacuados de urgencia. El siniestro se originó alrededor de las 5 de la mañana en una vivienda ubicada en la última planta de un edificio de tres pisos situado en la esquina de las calles Ramírez de Velasco y Acevedo.
Personal de Bomberos de la Ciudad acudió al lugar de inmediato tras el llamado de emergencia por parte de los vecinos, que ya habían comenzado a autoevacuarse ante el inicio de las llamas. “Empecé a escuchar gritos desde la escalera. Nosotros estábamos durmiendo, si no venían a tocarnos la puerta ni nos enterábamos”, comentó Serena, una de las vecinas del lugar.
Fuentes policiales consultadas por Minutouno detallaron que en el interior de la vivienda se encontró una gran cantidad de residuos y trastos acumulados, lo cual propició a que el fuego se desarrollara de forma generalizada y dificultó el ingreso del personal de emergencias.
Cuando los bomberos finalmente lograron entrar al departamento, hallaron el cuerpo del hombre ya fallecido. Según trascendió, la víctima es un jubilado de más de 75 años que era propietario de la vivienda. En tanto, otros 16 vecinos -15 adultos y un menor- fueron evacuados en buen estado de salud y esperaban por la autorización de la Policía y Bomberos de la Ciudad para poder regresar a sus domicilios.
Por el momento, las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación. En el lugar trabajaba personal de la División Siniestros, quienes llevarán a cabo las pericias necesarias para determinar cómo se originó el fuego.
En el lugar trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron el fallecimiento de la víctima. Además, efectivos de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad colaboraron en el operativo, que incluyó el cierre total de las calles Velasco y Acevedo.
La investigación por el incendio fatal quedó en manos de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Juan Pedro Zoni, Secretaría de Gastón Sagretti.
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