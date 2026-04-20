Fatal incendio en Villa Crespo: un jubilado murió dentro de su departamento

En el lugar trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron el fallecimiento de la víctima. Además, efectivos de la Comisaría Vecinal 15 B de la Policía de la Ciudad colaboraron en el operativo, que incluyó el cierre total de las calles Velasco y Acevedo.

La investigación por el incendio fatal quedó en manos de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, a cargo de Juan Pedro Zoni, Secretaría de Gastón Sagretti.