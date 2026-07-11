"Daño moral": Facundo Jones Huala entabla demanda millonaria contra el Estado chileno por su reclusión

Su recaptura ocurrió el 3 de enero de 2023 en El Bolsón, casi un año después de su fuga, y entonces se inició el procedimiento de extradición para reintegrarlo a Chile y completar el resto de la condena pendiente.

El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, notificó la petición formal de extradición cursada por el gobierno chileno, ante la existencia de un remanente punitivo por cumplir.

El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, gestionó la entrega de Jones Huala para que afrontara "un saldo de condena de 1 año, 4 meses y 17 días", vinculado a los ilícitos por los que fue procesado.

El 4 de enero de 2024, las autoridades trasladaron al activista mapuche de regreso a Chile y lo pusieron nuevamente a disposición de las autoridades. Conforme a los cálculos efectuados por su representación legal, la fecha de excarcelación debía ser el 26 de junio de ese año, considerando el tiempo restante de la penalidad impuesta.

Sin embargo, Gendarmería de Chile desestimó su solicitud de liberación, aduciendo diversas justificaciones, y prolongó su detención hasta el mes de agosto.