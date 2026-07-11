"Daño moral": Facundo Jones Huala entabla demanda millonaria contra el Estado chileno por su reclusión
El referente mapuche Facundo Jones Huala interpuso una demanda civil contra el Fisco de Chile, y reclama una indemnización que supera los 100 millones de pesos chilenos (equivalentes a más de 100 mil dólares estadounidenses).
El fundamento de la acción legal radica en la prolongación injustificada de su encierro, que excedió el plazo estipulado en la sentencia de seis años y un día que la justicia trasandina le impuso por los delitos de incendio de un predio rural y tenencia de un artefacto de fabricación artesanal, cometidos en 2013.
El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), bajo la representación legal de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, reclama al erario chileno una compensación por "daño moral", argumentando que se le vedó la excarcelación pese a que expiró el término fijado en la resolución judicial condenatoria.
Actualmente, Jones Huala se encuentra alojado en dependencias penitenciarias argentinas desde junio de 2025, a raíz de una investigación fiscal federal que lo señala por comandar una organización que, a lo largo de varios años, procuró instaurar ideologías o reprimir las divergentes mediante la utilización de métodos violentos.
El 21 de diciembre de 2018, la Primera Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictaminó una pena de seis años y un día de reclusión efectiva para el "lonko", por su participación en la quema del fundo Pisu Pisué, en la municipalidad de Río Bueno, y la posesión de un elemento bélico no reglamentario.
Permaneció detenido hasta mediados de enero de 2022, cuando obtuvo el beneficio de libertad vigilada, aunque dicha prerrogativa le fue revocada pocos días después. No obstante, durante ese breve lapso en libertad, evadió el territorio chileno y se internó en Argentina por un paso fronterizo no autorizado.
Su recaptura ocurrió el 3 de enero de 2023 en El Bolsón, casi un año después de su fuga, y entonces se inició el procedimiento de extradición para reintegrarlo a Chile y completar el resto de la condena pendiente.
El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentino, notificó la petición formal de extradición cursada por el gobierno chileno, ante la existencia de un remanente punitivo por cumplir.
El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, gestionó la entrega de Jones Huala para que afrontara "un saldo de condena de 1 año, 4 meses y 17 días", vinculado a los ilícitos por los que fue procesado.
El 4 de enero de 2024, las autoridades trasladaron al activista mapuche de regreso a Chile y lo pusieron nuevamente a disposición de las autoridades. Conforme a los cálculos efectuados por su representación legal, la fecha de excarcelación debía ser el 26 de junio de ese año, considerando el tiempo restante de la penalidad impuesta.
Sin embargo, Gendarmería de Chile desestimó su solicitud de liberación, aduciendo diversas justificaciones, y prolongó su detención hasta el mes de agosto.
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