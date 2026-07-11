Chubut: detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su pareja de una puñalada en el cuello

En paralelo, mientras la Justicia investiga su caso, se conoció que la mujer tenía antecedentes penales. Mientras que recientemente fue denunciada por un presunto episodio de lesiones con arma blanca, también fue señalada porque habría entorpecido otra investigación por homicidio.

La acusada se presentará en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación que se llevara a cabo este sábado por la tarde, donde los fiscales la imputarán formalmente y dispondrán las medidas cautelares pertinentes.

La mujer será presentada este sábado por la tarde en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.

Durante esa instancia, la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará las medidas cautelares que considere necesarias para el avance de la causa.