Chubut: detuvieron a una mujer acusada de asesinar a su pareja de una puñalada en el cuello
La víctima fue encontrada sin vida dentro de una vivienda durante la madrugada y la principal sospechosa quedó a disposición de la Justicia, acusada de homicidio agravado por el vínculo.
Una mujer fue detenida tras ser acusada del asesinato de su pareja, identificada como Nelson Walter Ayilef Millapán. El violento crimen ocurrió cerca de las 03:54 de la madrugada de este viernes, en la ciudad de Esquel, en Chubut.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el hecho ocurrió alrededor de las 3:54, cuando el Centro de Monitoreo recibió un llamado que alertaba sobre un hombre descompensado en el interior de una vivienda.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima sentada en una silla con una profunda herida en el cuello. Minutos después, el personal médico confirmó su fallecimiento.
Principal sospechosa
La pareja de Nelson Walter Ayilef Millapán también se encontraba en la vivienda al momento de la intervención policial. Según indicaron los investigadores, su actitud y distintos elementos observados en la escena llevaron a que fuera señalada como la principal sospechosa del crimen.
Por orden del fiscal Ezequiel Forti y el funcionario fiscal Julián Forti, se dispuso la detención de la sospechosa, además de pedidos de allanamiento y secuestro de objetos de interés para la causa. El hecho fue calificado provisoriamente como homicidio agravado por el vínculo.
En paralelo, mientras la Justicia investiga su caso, se conoció que la mujer tenía antecedentes penales. Mientras que recientemente fue denunciada por un presunto episodio de lesiones con arma blanca, también fue señalada porque habría entorpecido otra investigación por homicidio.
La acusada se presentará en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación que se llevara a cabo este sábado por la tarde, donde los fiscales la imputarán formalmente y dispondrán las medidas cautelares pertinentes.
La mujer será presentada este sábado por la tarde en la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.
Durante esa instancia, la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará las medidas cautelares que considere necesarias para el avance de la causa.
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