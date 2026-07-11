Volvió la ola de frío polar a gran parte del país y está vigente una alerta del Servicio Meteorológico Nacional

Mapa en vivo de las lluvias en AMBA: hasta cuándo se mantiene la inestabilidad

Luego de varios días con buenas condiciones del clima pero mucho frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), volvió a recibir lluvias este viernes 10 de julio, justo en el marco del fin de semana largo que algunos disfrutan por el puente turístico.

El feriado del Día de la Independencia transcurrió con clima ideal, casi primaveral. El sol y las temperaturas agradables se hicieron presentes el 9 de julio, luego de lo que había sido una seguidilla de frío extremo y de una ola polar a principio de semana.

Sin embargo, el viernes amaneció cubierto de nubes, y regresó la inestabilidad con lloviznas aisladas en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes continúa con lloviznas en la tarde y lluvias aisladas en la noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.