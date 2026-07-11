Volvió la ola de frío polar a gran parte del país y está vigente una alerta del Servicio Meteorológico Nacional
Hay heladas intensas y un marcado descenso de las temperaturas en diferentes sectores de Argentina.
Una nueva ola de frío polar afecta a gran parte de la Argentina durante este fin de semana largo, provocando heladas intensas, un marcado descenso de las temperaturas y nevadas en diferentes sectores del territorio nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas meteorológicas por frío extremo, ráfagas de viento y precipitaciones en diversas regiones del país.
Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se prevén marcas térmicas mínimas y máximas muy bajas, oscilando entre los 3°C y 9°C, con un ambiente plenamente invernal que se profundizará entre este sábado y el domingo
En tanto, en la región central del país el ingreso de la masa de aire polar se instalará con mayor intensidad el domingo, extendiendo el riesgo de fuertes heladas y bajas sensaciones térmicas.
Por su parte, en la Patagonia y zonas serranas continúan las nevadas, lluvias intensas y temperaturas extremas bajo cero en localidades expuestas, como en la estepa de Río Negro.
Mapa en vivo de las lluvias en AMBA: hasta cuándo se mantiene la inestabilidad
Luego de varios días con buenas condiciones del clima pero mucho frío, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), volvió a recibir lluvias este viernes 10 de julio, justo en el marco del fin de semana largo que algunos disfrutan por el puente turístico.
El feriado del Día de la Independencia transcurrió con clima ideal, casi primaveral. El sol y las temperaturas agradables se hicieron presentes el 9 de julio, luego de lo que había sido una seguidilla de frío extremo y de una ola polar a principio de semana.
Sin embargo, el viernes amaneció cubierto de nubes, y regresó la inestabilidad con lloviznas aisladas en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes continúa con lloviznas en la tarde y lluvias aisladas en la noche; junto con temperaturas de entre 10 y 13 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
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