Mar del Plata: incumplió una salida transitoria, lo balearon y seguirá con arresto domiciliario

El ataque que casi le cuesta la vida

Para los investigadores, el ataque fue un nuevo capítulo de un enfrentamiento que se arrastra desde 2018 y que tiene como protagonistas a Figueroa y la banda conocida como “Los Cabitos”.

Según la investigación de aquel entonces, durante la madrugada del 27 de febrero de 2018 Lucas Iván Cabito llegó armado hasta una vivienda de Mugaburu al 7600, donde irrumpió tras patear el portón y efectuar disparos. En el inmueble se encontraba Figueroa junto a otras personas y, según declaró posteriormente, tomó un revólver calibre .22 para defenderse.

Cabito recibió un disparo y, ya gravemente herido, logró salir de la vivienda. Recorrió unos 150 metros hasta desplomarse en Sagastizabal al 7600, donde murió pese al auxilio de los vecinos. El Suzuki Fun en el que había llegado fue incendiado tras el enfrentamiento.

Las pericias determinaron que Cabito había disparado un arma de fuego y el dermotest practicado sobre sus manos dio resultado positivo. Además, los testimonios reunidos durante la investigación coincidieron en que Figueroa había respondido al ataque para proteger su vida y la de las personas que se encontraban en la casa.

“Llegó armado a mi casa y me defendí”, sostuvo Figueroa durante la investigación y luego reiteró esa versión en el juicio oral. Aunque el entonces fiscal Fernando Castro pidió su sobreseimiento por considerar acreditada la legítima defensa, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos rechazó ese planteo y la causa pasó a manos del fiscal Leandro Arévalo.

Finalmente, en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 absolvió a Figueroa al concluir que había actuado en legítima defensa. Después recuperó la libertad, pero más tarde volvió a ser detenido por otras causas y quedó alojado en Batán, donde este año había obtenido el beneficio que luego quebrantó.