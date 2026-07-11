Mar del Plata: incumplió una salida transitoria, lo balearon y seguirá con arresto domiciliario
La Cámara revocó el rechazo del beneficio al considerar que el Servicio Penitenciario no puede brindarle la atención médica que necesita.
Un violento ataque a balazos en Mar del Plata sobre la calle Fray Luis Beltrán dejó a un hombre gravemente herido. El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo cuando un auto frenó de golpe y descendieron entre cuatro a cinco hombres que dispararon más de 20 veces. Cinco proyectiles impactaron en el cuerpo de Lucas Exequiel Figueroa, quien sobrevivió al ataque y fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
La víctima se trata de un hombre de 32 años con antecedentes vinculados a un homicidio de 2018. Sobre él pesaba una orden de detención ya que había obtenido el beneficio de una salida transitoria de la cárcel y la incumplió. El 9 de febrero, no regresó en el plazo estipulado a la Unidad Penal de Batán y quedó prófugo por orden de Perdichizzi. Según la principal hipótesis de la investigación, el ataque a balazos que sufrió estuvo motivado por un ajuste de cuentas.
La Cámara de Apelación y Garantías entendió que, más allá de la gravedad de haber incumplido el régimen de salidas transitorias, el estado de salud del condenado imponía garantizarle un tratamiento adecuado, por lo que ordenaron que continúe cumpliendo la pena en el domicilio de su madre, en Quequén, bajo monitoreo electrónico y con un tutor distinto al que tenía cuando se fugó.
Según el último informe de la Dirección de Salud Penitenciaria, Figueroa presenta lesiones provocadas por los disparos que comprometieron el páncreas, por lo que debió ser sometido a una esplenectomía. Además, tiene una colostomía que requiere insumos médicos específicos, conserva proyectiles alojados en ambas manos y en el antebrazo izquierdo, perdió movilidad en la mano derecha y es considerado un paciente inmunodeprimido.
Según La Capital de Mar del Plata, el último informe de la Dirección de Salud Penitenciaria advirtió que la Unidad Penal N° 37 no cuenta con el tratamiento de inmunización que necesita, una carencia que los profesionales consideraron un riesgo para su vida. El cuadro también incluye demoras en los traslados médicos y dificultades para asegurar la atención especializada que requiere.
El ataque que casi le cuesta la vida
Para los investigadores, el ataque fue un nuevo capítulo de un enfrentamiento que se arrastra desde 2018 y que tiene como protagonistas a Figueroa y la banda conocida como “Los Cabitos”.
Según la investigación de aquel entonces, durante la madrugada del 27 de febrero de 2018 Lucas Iván Cabito llegó armado hasta una vivienda de Mugaburu al 7600, donde irrumpió tras patear el portón y efectuar disparos. En el inmueble se encontraba Figueroa junto a otras personas y, según declaró posteriormente, tomó un revólver calibre .22 para defenderse.
Cabito recibió un disparo y, ya gravemente herido, logró salir de la vivienda. Recorrió unos 150 metros hasta desplomarse en Sagastizabal al 7600, donde murió pese al auxilio de los vecinos. El Suzuki Fun en el que había llegado fue incendiado tras el enfrentamiento.
Las pericias determinaron que Cabito había disparado un arma de fuego y el dermotest practicado sobre sus manos dio resultado positivo. Además, los testimonios reunidos durante la investigación coincidieron en que Figueroa había respondido al ataque para proteger su vida y la de las personas que se encontraban en la casa.
“Llegó armado a mi casa y me defendí”, sostuvo Figueroa durante la investigación y luego reiteró esa versión en el juicio oral. Aunque el entonces fiscal Fernando Castro pidió su sobreseimiento por considerar acreditada la legítima defensa, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos rechazó ese planteo y la causa pasó a manos del fiscal Leandro Arévalo.
Finalmente, en 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 absolvió a Figueroa al concluir que había actuado en legítima defensa. Después recuperó la libertad, pero más tarde volvió a ser detenido por otras causas y quedó alojado en Batán, donde este año había obtenido el beneficio que luego quebrantó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario