Un peligroso narco mexicano fue detenido en un hotel de Puerto Madero
Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias había llegado al país el 8 de julio. La Policía Federal informó que la aprehensión se realizó gracias a la colaboración de la SIDE y la Dirección Nacional de Migraciones.
Un operativo coordinado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y llevado a cabo por la Policía Federal Argentina terminó con la detención de un ciudadano mexicano que era intensamente buscado por la Justicia de Estados Unidos.
El detenido, identificado como Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, había llegado al país el 8 de julio, procedente de México. Las autoridades migratorias alertaron sobre el ingreso del fugitivo, lo que permitió a los investigadores localizarlo y llevar a cabo su arresto en el lobby del hotel situado en la avenida Macacha Güemes al 300.
Aguirre Covarrubias es acusado de comercializar y distribuir estupefacientes y había estado prófugo desde 2017 tras incumplir las condiciones de su arresto domiciliario.
Ahora se enfrentará a un proceso de extradición a los Estados Unidos, ya que la justicia norteamericana solicitó su captura al vincularlo con una red de tráfico de cocaína. Estuvo prófugo durante nueve años.
En el hotel de Puerto Madero se había alojado junto con familiares, entre ellos uno de sus hijos, menor de edad.
El ciudadano mexicano permanecía prófugo tras recuperar la libertad bajo fianza e incumplir con las condiciones impuestas por el tribunal. Por lo que las autoridades estadounidenses emitieron un pedido de captura internacional.
“La detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”, destacaron las autoridades al remarcar que se encontraban a disposición de la justicia local para colaborar en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, indicó que sobre el prófugo se había activado una alerta roja con fines de extradición por parte de Interpol este viernes. “Lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”, apuntó en una publicación en la red social X.
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