Un peligroso narco mexicano fue detenido en un hotel de Puerto Madero

El ciudadano mexicano permanecía prófugo tras recuperar la libertad bajo fianza e incumplir con las condiciones impuestas por el tribunal. Por lo que las autoridades estadounidenses emitieron un pedido de captura internacional.

“La detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”, destacaron las autoridades al remarcar que se encontraban a disposición de la justicia local para colaborar en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, indicó que sobre el prófugo se había activado una alerta roja con fines de extradición por parte de Interpol este viernes. “Lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”, apuntó en una publicación en la red social X.