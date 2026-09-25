De trabajar en el campo a brillar como "el Brad Pitt chaqueño": la historia de Exequiel Vasiloski

Su llegada al medio implicó romper con el mandato familiar. "Ir por esta rama contradecía lo que mi familia había sido", confesó en una entrevista, haciendo referencia a la tradición rural de su hogar, aunque destacó con gratitud: "Mi familia está llena de valores y eso me enseñó a luchar por mis sueños".

Ese deseo de superación venía gestándose desde su adolescencia en el pueblo: "Cada vez que iba a la ciudad y veía la tele, sentía que podía hacer más. Quería ser artista", le relató a Carmen Barbieri. En esa misma charla, aclaró entre risas que sus rasgos —especialmente su marcada quijada, el rasgo que más lo asemeja al actor estadounidense— son 100 % naturales: "Me di cuenta de que era lindo porque la gente me lo decía. Desde ahí no puedo parar de mirarme en el espejo".

Hoy, asentado en la capital, Exequiel despliega su trabajo en redes sociales, donde comparte a diario campañas para destacadas marcas de indumentaria y cosmética, e incluso su reciente participación en la publicidad de la serie Landia, de la plataforma Max.

A pesar de las luces del espectáculo, el modelo de 25 años mantiene los pies sobre la tierra y reivindica con orgullo sus raíces chaqueñas en cada oportunidad. Con la mira puesta en nuevos desafíos dentro de la industria, Vasiloski sintetiza su filosofía de vida con una frase que lo define: "No fui hecho para rendirme. Fui hecho para recuperarme y tener éxito una y otra vez".