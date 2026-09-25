De trabajar en el campo a brillar como "el Brad Pitt chaqueño": la historia de Exequiel Vasiloski
Tras sus inicios en el modelaje dentro de su Chaco natal, Exequiel Vasiloski decidió probar suerte en Buenos Aires. La apuesta dio sus frutos.
Para Exequiel Vasiloski, la infancia y la adolescencia transcurrieron entre el esfuerzo cotidiano y el compromiso con su hogar. A sus 25 años, este joven oriundo de Villa Ángela, Chaco, conoce de primera mano el trabajo duro: para respaldar la economía familiar mientras estudiaba, no dudó en salir a vender bolas de grasa y tortas fritas a domicilio, sumarse a obras de albañilería o desempeñarse como peón rural codo a codo con su padre.
Sin embargo, su vida dio un giro radical a partir de una observación recurrente entre sus amigos: su notable parecido físico con el actor hollywoodense Brad Pitt. Durante mucho tiempo, Exequiel prefirió no prestar demasiada atención a esos comentarios, priorizando el sostén de su casa. Pero cuando su historia y sus fotos comenzaron a circular, la repercusión no tardó en volverse nacional.
Ese inesperado reconocimiento funcionó como el trampolín que lo catapultó del campo chaqueño a las pasarelas porteñas. Su estilo descontracturado y la naturalidad con la que posa ante la cámara le abrieron las puertas para colaborar con destacadas marcas de indumentaria y consolidar su carrera en el modelaje en Buenos Aires.
Con una comunidad que ya supera los 22 mil seguidores en Instagram, el presente lo encuentra explorando una nueva faceta. Lejos de conformarse con las producciones de fotos y los desfiles, Vasiloski utiliza su creciente visibilidad en redes como plataforma de impulso para ir tras su próximo gran objetivo: dar el salto hacia el mundo de la actuación.
De las tareas rurales a las luces de la televisión: el camino al éxito de Exequiel Vasiloski
El gran salto hacia la masividad nacional ocurrió en 2022, cuando decidió presentarse en el certamen de parecidos del programa Bienvenidos a bordo (eltrece). Su impactante similitud física con un joven Brad Pitt de los años 90 no pasó desapercibida y la pantalla chica le abrió de inmediato las puertas a múltiples propuestas laborales en Buenos Aires, la ciudad donde soñaba con instalarse.
Su llegada al medio implicó romper con el mandato familiar. "Ir por esta rama contradecía lo que mi familia había sido", confesó en una entrevista, haciendo referencia a la tradición rural de su hogar, aunque destacó con gratitud: "Mi familia está llena de valores y eso me enseñó a luchar por mis sueños".
Ese deseo de superación venía gestándose desde su adolescencia en el pueblo: "Cada vez que iba a la ciudad y veía la tele, sentía que podía hacer más. Quería ser artista", le relató a Carmen Barbieri. En esa misma charla, aclaró entre risas que sus rasgos —especialmente su marcada quijada, el rasgo que más lo asemeja al actor estadounidense— son 100 % naturales: "Me di cuenta de que era lindo porque la gente me lo decía. Desde ahí no puedo parar de mirarme en el espejo".
Hoy, asentado en la capital, Exequiel despliega su trabajo en redes sociales, donde comparte a diario campañas para destacadas marcas de indumentaria y cosmética, e incluso su reciente participación en la publicidad de la serie Landia, de la plataforma Max.
A pesar de las luces del espectáculo, el modelo de 25 años mantiene los pies sobre la tierra y reivindica con orgullo sus raíces chaqueñas en cada oportunidad. Con la mira puesta en nuevos desafíos dentro de la industria, Vasiloski sintetiza su filosofía de vida con una frase que lo define: "No fui hecho para rendirme. Fui hecho para recuperarme y tener éxito una y otra vez".
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