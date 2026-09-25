Crece el respaldo a la jueza De Marinis: 27 organizaciones exigieron archivar la denuncia.

El documento también reivindica los fundamentos utilizados por De Marinis y destaca que su resolución se apoyó en normas de derecho internacional de los derechos humanos y en recomendaciones de organismos especializados en materia de infancia.

Según las organizaciones, la jueza entendió que en ese caso concreto “no correspondía perseguir penalmente a un adolescente de 14 años”, teniendo en cuenta la especial protección que reciben los menores de edad y el principio de que la respuesta penal debe ser utilizada como último recurso.

En ese sentido, sostuvieron que el fallo también puso el foco en las circunstancias sociales que atravesaba el adolescente y su familia. “Entendió que en ese caso, el mundo adulto había fallado y no había dado ni contención ni ningún otro tipo de guía frente a una situación social crítica que atravesaba la familia del niño”, indicaron.

La advertencia de Naciones Unidas

Las entidades también citaron a la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, para advertir sobre los efectos que pueden producir las sanciones disciplinarias contra jueces por el contenido de sus decisiones.

“Los jueces pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, entre ellas la suspensión o la destitución, en formas que atentan contra los derechos humanos y los valores democráticos”, sostuvo la relatora, según el documento. Además, Satterthwaite advirtió que las medidas disciplinarias con motivación política pueden generar un efecto disuasorio sobre los magistrados y “debilitar la independencia judicial y socavar el estado de derecho”.

Las organizaciones sostuvieron que esa advertencia resulta especialmente relevante en el caso de De Marinis: “Esto es lo que está sucediendo en este caso”, afirmaron.

Por último, reclamaron al Consejo de la Magistratura porteño que cierre la actuación iniciada contra la magistrada. “Solicitamos al Consejo de la Magistratura que archive prontamente esta denuncia, que pone en riesgo la vigencia de la independencia judicial, el estado de derecho, y en definitiva, el sistema democrático en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron.

El pronunciamiento lleva la firma de numerosas organizaciones, entre ellas INECIP, CELS, Amnistía Internacional Argentina, APP, ACIJ, FEIM, Fundación Sur y La Poderosa, además de entidades integrantes del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de Argentina.