Rescataron a ocho mujeres de un prostíbulo en La Plata
El lugar ya había sido allanado y clausurado por la policía en 2023, pero seguía funcionando. Hasta el momento, no hay detenidos.
Un importante operativo policial permitió desarticular un prostíbulo que funcionaba en La Plata, donde ocho mujeres eran explotadas sexualmente. Las víctimas fueron rescatadas, pero no lograron detener a los responsables. El lugar, que ya había sido allanado y clausurado años atrás, seguía funcionando.
El allanamiento se realizó el martes en un local ubicado en Diagonal 80 y 38 tras la denuncia de un vecino al 911. Durante el procedimiento fueron rescatadas ocho mujeres: siete argentinas de entre 21 y 40 años, y una ciudadana paraguaya de 48.
En el lugar, los efectivos secuestraron 59 preservativos, 10 geles íntimos, ropa interior, dos teléfonos celulares y 252.000 pesos en efectivo, dinero que sería producto de la actividad ilegal.
De acuerdo con los datos aportados en la causa, muchas de las víctimas se encontraban en situación de vulnerabilidad y atravesaban problemáticas vinculadas al consumo de drogas, lo cual habría sido aprovechado por sus explotadores.
Uno de los aspectos que más indignación generó entre los vecinos es que el prostíbulo ya había sido allanado y clausurado por la policía en 2023. Pese a esto, volvió a funcionar sin impedimentos.
La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, que realizó tareas encubiertas para constatar lo que ocurría en el lugar. Según se informó, los agentes comprobaron que en el interior del local se obligaba a mujeres mayores de edad a recibir clientes en habitaciones con escasas condiciones de higiene y que el dinero obtenido era retenido por los responsables del establecimiento.
Luego de reunir las pruebas necesarias, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°6, cuyo titular es el juez Agustín Crispo.
Si bien las mujeres rescatadas se encontraban en buen estado de salud psicofísica y sanitaria, el Ministerio de Salud quedó a disposición de la fiscalía para realizar las intervenciones necesarias. La causa fue caratulada como “trata de personas mayores”, pero hasta el momento no hubo detenidos, ya que los responsables no se encontraban en el lugar al momento del operativo.
