Rescataron a ocho mujeres de un prostíbulo en La Plata

prostíbulo trata de personas la plata

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas, que realizó tareas encubiertas para constatar lo que ocurría en el lugar. Según se informó, los agentes comprobaron que en el interior del local se obligaba a mujeres mayores de edad a recibir clientes en habitaciones con escasas condiciones de higiene y que el dinero obtenido era retenido por los responsables del establecimiento.

Luego de reunir las pruebas necesarias, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, solicitó el allanamiento, que fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°6, cuyo titular es el juez Agustín Crispo.

Si bien las mujeres rescatadas se encontraban en buen estado de salud psicofísica y sanitaria, el Ministerio de Salud quedó a disposición de la fiscalía para realizar las intervenciones necesarias. La causa fue caratulada como “trata de personas mayores”, pero hasta el momento no hubo detenidos, ya que los responsables no se encontraban en el lugar al momento del operativo.