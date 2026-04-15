Declaró Abel Guzmán, el peluquero que asesinó a un compañero en Recoleta: "Me cegué"

El caso

El testimonio del acusado se convirtió así en una pieza central del juicio, no solo por la admisión del disparo, sino por el intento de enmarcarlo dentro de una situación de conflicto y pérdida de control. En ese equilibrio —entre reconocimiento y justificación— se mueve ahora una causa que sigue generando impacto.

El hecho ocurrió en marzo de 2024 en una peluquería del barrio de Recoleta, donde la víctima, Germán Medina, fue asesinada de un disparo en medio de una discusión.

Tras el ataque, Abel Guzmán permaneció prófugo durante más de dos meses, hasta que finalmente fue detenido. Ahora enfrenta el juicio oral en el que se busca determinar su responsabilidad en el crimen.

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