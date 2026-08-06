Declaró Candela Arizaga y pidió ver a Facundo Moyano: "Él no me hizo nada, quiero verlo"

Dicha llamada al número de emergencias 911 se realizó a las 5.03 del martes, según publicó el diario La Nación este jueves, junto al contenido de la comunicación.

Así fue la llamada al 911 a pedido de Facundo Moyano

Operador: 911, ¿dónde es su emergencia?

Denunciante: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?

Operador: Señor. Dígame, ¿usted se encuentra en Capital o Provincia?

Denunciante: Capital.

Operador: Dígame, ¿calle y altura?

Denunciante: avenida del Libertador 5414, esquina Virrey Loreto.

Operador: ¿Entre túnel del Libertador y Virrey Vértiz?

Denunciante: Sí, exactamente, sí.

Operador: Dígame la emergencia, señor.

Denunciante: Hay una, no sé a qué número llamar, pero hay una emergencia médica. Es una persona de acá, apellido Facundo Moyano.

Operador: ¿Qué edad tiene el masculino?

Denunciante: 30, 35 años. Está sufriendo un ataque al corazón, me dijo…

Operador: ¿Usted qué sería de él?

Denunciante: Vigilador, seguridad privada, de acá del consorcio del edificio.

Operador: ¿En qué edificio vive el masculino?

Denunciante: ViewPoint, Libertador 5414. Ah, 21 A sería el departamento.

Operador: ¿Piso 21, departamento A?

Denunciante: Exactamente.

Operador: ¿Él se encuentra solo? ¿Está acompañado de alguien?

Denuciante: No sabría decir, pero recibí el llamado de emergencia, urgente. Si pueden llamar a la ambulancia, no sé a qué número llamar.

Operador: Lo puede pedir por acá, señor, pero necesito que me dé más información. ¿Usted no sabe si está consciente?

Denunciante: Está consciente, él me llamó, me llamó que le pida urgente una ambulancia.

Operador: ¿Y estaría solo en su departamento?

Denunciante: Exacto, sí, por eso me llamó a mí.

Operador: Dígame el nombre y apellido del masculino.

Denunciante: Facundo Moyano.

Operador: Dígame el teléfono del masculino.

Denuncinante: Ya se lo paso, aguardeme dos segundos. 11 (...)

Operador: Le repito, 11 (...). ¿Usted es el del edificio?

Denunciante: Sí, sí, mi nombre es Juan, sí.

Operador: ¿Llamado Juan? ¿Apellido?

Denunciante: Pavón.

Operador: Dígame su teléfono, señor.

Denunciante: 11 (...)

Operador: ¿Usted le va a dar el ingreso a Same?

Denunciante: Sí.

Operador: Bueno, yo dejo asentado acá su número también, y cuando arribe Same, por favor, hágalo ingresar.

Denunciante: Por favor, por favor, si puede llegar urgente.

Operador: Sí, ya está todo, ya está todo, señor, quédese tranquilo.