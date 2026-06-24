Deleznable: simuló ayudar a uno de los heridos por la tragedia en el skatepark de Mar del Plata y le robó
La familia del chico de 15 años internado tras el choque fatal en la rambla denunció que un desconocido aprovechó el caos posterior al accidente para llevarse su celular, sus zapatillas y una campera.
En el medio del trágico choque del colectivo contra el skatepark de la rambla en Mar del Plata ocurrió un episodio que generó fuerte repudio. La familia de Julián Gómez, el adolescente de 15 años que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), denunció que un joven fingió asistirlo tras el impacto y luego le robó el celular, la campera y las zapatillas mientras se encontraba gravemente herido.
Según relataron allegados a la víctima, el sospechoso se acercó a Julián pocos minutos después del accidente, en el que murió su novia, Guadalupe, de 18 años.
“Intentó auxiliar a Julián y le pidió que le desbloquee el celular para avisarle a un familiar”, explicaron desde el entorno del joven a 0223.
De acuerdo con el relato, el desconocido logró comunicarse con la madre del adolescente, pero después de esa llamada el teléfono dejó de responder. “Aprovechó la situación y le robó el celular, la campera de abrigo y las zapatillas”, denunciaron.
La familia de Gómez explicó que, gracias a un video que circulaba en redes sociales, pudieron reconocer al supuesto “amigo” que fingió ayudar a J. G. mientras él convulsionaba junto a su novia, Guadalupe, quien murió en el lugar.
Incluso, testigos del hecho señalaron que, por el trato y la familiaridad, creyeron que el joven era conocido del menor, pero posteriormente confirmaron que nadie lo identificaba entre el grupo. Tras obtener acceso a la imagen del individuo, fue difundida en las redes sociales para solicitar colaboración en su identificación. En ese momento, vestía una campera deportiva de color negra.
“Llamó a la mamá de J. y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó”, describió uno de los testigos. Asimismo, repudió: “Básicamente, lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia, que había fallecido en ese momento”.
Luego de lo ocurrido, los amigos del menor iniciaron una colecta para apoyar a la familia, que es oriunda de Chaco.
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