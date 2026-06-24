Deleznable: simuló ayudar a uno de los heridos por la tragedia en el skatepark de Mar del Plata y le robó

Choque Colectivo Mar del Plata Una mujer murió y seis personas resultaron gravemente heridas en Mar del Plata

De acuerdo con el relato, el desconocido logró comunicarse con la madre del adolescente, pero después de esa llamada el teléfono dejó de responder. “Aprovechó la situación y le robó el celular, la campera de abrigo y las zapatillas”, denunciaron.

La familia de Gómez explicó que, gracias a un video que circulaba en redes sociales, pudieron reconocer al supuesto “amigo” que fingió ayudar a J. G. mientras él convulsionaba junto a su novia, Guadalupe, quien murió en el lugar.

Incluso, testigos del hecho señalaron que, por el trato y la familiaridad, creyeron que el joven era conocido del menor, pero posteriormente confirmaron que nadie lo identificaba entre el grupo. Tras obtener acceso a la imagen del individuo, fue difundida en las redes sociales para solicitar colaboración en su identificación. En ese momento, vestía una campera deportiva de color negra.

“Llamó a la mamá de J. y luego de eso no pudimos comunicarnos más. Aprovechó la situación y le robó”, describió uno de los testigos. Asimismo, repudió: “Básicamente, lo dejó en bolas y no le importó que Julián estuviera convulsionando al lado de su novia, que había fallecido en ese momento”.

Luego de lo ocurrido, los amigos del menor iniciaron una colecta para apoyar a la familia, que es oriunda de Chaco.