Denuncian el crimen de un joven bagayero en un paso fronterizo de Salta

El incidente ocurrió cerca de la Ruta Nacional 50, que conecta Aguas Blancas con la ciudad de Orán. De acuerdo con los reportes, no hubo un enfrentamiento previo. Los bagayeros, atacados por la espalda con balas de plomo, solo lograron defenderse arrojando piedras. “Un equipo narco no se defiende a pedradas, sino con armas de grueso calibre, y este no fue el caso”.