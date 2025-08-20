El subte inaugura un "vagón literario" en la Línea D: cómo será la experiencia

La propuesta forma parte de las Jornadas Borges, un ciclo que el Ministerio de Cultura porteño organiza en homenaje al natalicio de Jorge Luis Borges, el próximo 24 de agosto. Además del “Vagón de lectores”, el programa contempla visitas guiadas, talleres de escritura, cine-debate, recitales de poesía, narraciones y la entrega del tradicional Premio Joven Lector.

Con esta experiencia, la Ciudad busca unir dos costumbres muy porteñas: viajar en subte y leer. La apuesta no solo apunta a incentivar el hábito de la lectura, sino también a generar un momento de disfrute compartido en un espacio cotidiano, resignificando el tiempo de traslado con un encuentro cultural abierto a todos los pasajeros.