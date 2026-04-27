Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia reconfiguró la causa e imputó a la constructora

La investigación también alcanza a la dirección de obra, señalada por no haber ejercido un control técnico adecuado y por haber aprobado tanto la recepción provisoria como la definitiva pese a los defectos existentes. A esto se suma la omisión de información clave en reportes técnicos, lo que habría dificultado la toma de decisiones.

En ese esquema, también quedó bajo la lupa el rol del Banco Hipotecario como fiduciario. La Fiscalía sostiene que sus representantes no cumplieron con el deber de control, aun cuando tenían conocimiento de las fallas estructurales.

El caso fue encuadrado como estrago culposo agravado, una figura que contempla situaciones en las que la negligencia genera un riesgo grave para la comunidad. Para los investigadores, el derrumbe no fue producto del azar, sino de un entramado de fallas en la ejecución, supervisión y control que terminó por desencadenar el colapso.