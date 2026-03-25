Hay al menos tres heridos por la explosión de un depósito de garrafas en Mariano Acosta

De acuerdo con los testimonios, las explosiones comenzaron antes de las 7. “Vibraba todo y el ruido era muy fuerte”, señalaron.

Cerca de las 8, dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas, tarea que continuaba con el correr de las horas, informó Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, en declaraciones televisivas. “Los heridos ya están siendo asistidos”, agregó y confirmó que los vecinos se autoevacuaron.

El pánico por los pedazos que empezaban a volar eran una preocupación de todo el barrio. Mari, quien vive a seis cuadras, también relató lo fuerte que se sentían las detonaciones. "Estoy sola con un nene chiquito, mi marido y mi hijo salieron a trabajar. Estamos con las ventanas que vibran a cada momento, parece que estamos en medio de un bombardeo", contó.

La mujer había salido a la terraza de su casa cuando arrancaron las explosiones. En ese momento era una columna negra que se elevaba incesantemente, iluminada por los fogonazos de las garrafas que volaban a medida que el fuego las encontraba.

El depósito de garrafas se encontraba en una zona residencial. En un radio de seis cuadras a la redonda hay dos escuelas y dos jardines de infantes. Todavía no está claro el motivo que originó el incendio, pero se estima que había cerca de 2500 garrafas en el lugar.