Desarticularon una red narco que operaba en Salta y Catamarca

El despliegue comenzó el sábado pasado por la tarde, cuando fuerzas federales y provinciales montaron un operativo cerrojo para interceptar un Volkswagen Polo blanco. El vehículo, que circulaba por la capital catamarqueña, estaba tripulado por tres hombres, todos oriundos de Salta. Al advertir la presencia policial, los ocupantes intentaron huir, desencadenando una persecución que se extendió por diversas calles y requirió la intervención de patrulleros de distintas jurisdicciones.

banda narco catamarca salta Dos ladrillos de cocaína con la marca del delfín, secuestrados durante allanamientos.

El operativo culminó en la intersección de avenidas Alem y Güemes, donde los agentes lograron detener y reducir a los sospechosos, cuyas edades oscilaban entre 21, 23 y 25 años. Al requisar el automóvil, los efectivos hallaron 3,136 kilogramos de cocaína compactada en “ladrillos”, cada uno con el sello del delfín, una marca asociada a cárteles transnacionales de estupefacientes. Además, se secuestraron cinco comprimidos de Midazolam de 15 mg, y el mismo vehículo utilizado para el transporte quedó bajo custodia judicial.

Según lo informado por el portal del diario El Esquiú, la detención de los tres salteños funcionó como detonante para una serie de allanamientos simultáneos en domicilios de la ciudad de Catamarca, realizados durante la tarde del último martes. En estos procedimientos, los agentes incautaron 303 gramos de marihuana compactada, diversos envoltorios con cogollos listos para la venta al menudeo, semillas de cannabis sativa y dos envoltorios de tusi (o cocaína rosa), una sustancia sintética de elevado costo y circulación poco habitual en la zona.

banda narco catamarca salta Ocho personas fueron detenidas y se incautaron drogas, vehículos y elementos de comercialización en una serie de allanamientos.

En el marco de la causa, la Justicia Federaldispuso la realización de tres allanamientos simultáneos en Salta ese mismo martes, con el objetivo de localizar y desmantelar los centros de acopio desde donde partían los cargamentos marcados con el sello del delfín hacia Catamarca.

La operación fue liderada por el Juzgado Federal de Catamarca, que ordenó todas las medidas procesales, y contó con la colaboración de la Dirección Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.

La investigación continúa abierta, con el objetivo de identificar posibles ramificaciones de la red y determinar la procedencia exacta de los cargamentos. El destino de los vehículos y bienes incautados quedará sujeto a lo que disponga la Justicia Federal, en tanto se profundizan las pericias sobre las sustancias y dispositivos electrónicos secuestrados.