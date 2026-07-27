Turismo en Salta: el pueblito de los Valles Calchaquíes que te dará historia, cultura y paisajes

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la cercana Laguna de Brealito ofrece un entorno perfecto para realizar caminatas, observar la fauna local y disfrutar de vistas panorámicas de los cerros.

Dónde queda Molinos

Este pequeño pueblo, cuya población ronda los 1.200 habitantes, está ubicado en el sudoeste de la provincia de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes.

El pueblo se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta y a aproximadamente 116 kilómetros de Cafayate, rodeado por un paisaje de montañas, ríos y viñedos característico de la región.

Cómo llegar a Molinos

La opción más sencilla para llegar a Molinos es volar hasta la ciudad de Salta y, desde allí, continuar el recorrido por carretera. El trayecto sigue la Ruta Nacional 40 y atraviesa algunos de los paisajes más característicos de los Valles Calchaquíes antes de llegar al pueblo.