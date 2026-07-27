Turismo en Salta: el pueblito de los Valles Calchaquíes que te dará historia, cultura y paisajes
Se ubica a 210 kilómetros de la capital salteña y entre sus principales atractivos aparece la Iglesia San Pedro Nolasco, un templo del siglo XVIII declarado Monumento Histórico Nacional. Cómo llegar y qué hacer.
Salta cuenta con numerosos destinos que combinan historia, cultura y algunos de los paisajes más impactantes del norte argentino. Entre ellos se destaca Molinos, un pequeño pueblo de los Valles Calchaquíes que mantiene vivas sus tradiciones y conserva gran parte de su patrimonio arquitectónico.
Ubicado sobre la Ruta Nacional 40, este rincón salteño destaca por sus construcciones coloniales, las calles tranquilas y el entorno de montañas y viñedos. Entre sus principales atractivos se encuentra la Iglesia San Pedro Nolasco, un templo del siglo XVIII declarado Monumento Histórico Nacional.
Qué se puede hacer en Molinos
Quienes visitan Molinos pueden recorrer a pie su casco histórico, donde sobresalen edificios coloniales y la emblemática Iglesia San Pedro Nolasco, uno de los principales símbolos del pueblo.
Frente a la plaza principal también se encuentra la antigua Hacienda de Molinos, hoy convertida en un hotel boutique con restaurante, ideal para probar la gastronomía típica de la región y los tradicionales vinos de altura.
La experiencia puede completarse con una visita a la Bodega Colomé, una de las más reconocidas de los Valles Calchaquíes, que además alberga el Museo James Turrell.
Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la cercana Laguna de Brealito ofrece un entorno perfecto para realizar caminatas, observar la fauna local y disfrutar de vistas panorámicas de los cerros.
Dónde queda Molinos
Este pequeño pueblo, cuya población ronda los 1.200 habitantes, está ubicado en el sudoeste de la provincia de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes.
El pueblo se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, a unos 210 kilómetros de la ciudad de Salta y a aproximadamente 116 kilómetros de Cafayate, rodeado por un paisaje de montañas, ríos y viñedos característico de la región.
Cómo llegar a Molinos
La opción más sencilla para llegar a Molinos es volar hasta la ciudad de Salta y, desde allí, continuar el recorrido por carretera. El trayecto sigue la Ruta Nacional 40 y atraviesa algunos de los paisajes más característicos de los Valles Calchaquíes antes de llegar al pueblo.
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