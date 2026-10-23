Desbaratan dos puntos de venta de droga en José C. Paz: cuatro detenidos
La investigación se realizó luego de que vecinos denunciaran que una banda había retomado la actividad en la zona.
Cuatro personas fueron detenidas en un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el que se desmanteló dos bunkers utilizados para la comercialización de estupefacientes.
La estructura narcocriminal dedicada a la venta de drogas estaba en el barrio “El Ceibo” ubicado en el mencionado partido bonaerense.
Hace un año, el Juzgado Federal en lo Nacional y Correccional de Tres de Febrero a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría N°8 de la Dra. María Eugenia Negrello había ordenado un allanamiento a una vivienda de ese barrio, donde los detectives de la dependencia actora lograron la detención de cinco miembros de la banda, la incautación de gran cantidad de cocaína y marihuana, una ametralladora, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa.
A raíz de nuevas denuncias vecinales radicadas este año, porque la banda había retomado las actividades ilícitas dentro del barrio, el magistrado interventor ordenó profundizar las tareas investigativas para dar con los responsables.
En consecuencia, los federales desplegaron tareas de campo identificando a tres hombres y a una mujer, los cuales serían los encargados de llevar adelante la venta de las sustancias ilícitas.
Por otra parte, se constataron dos inmuebles ubicados en las calles Piñero y Juan José Castelli respectivamente, que funcionarían como “bunkers” o puntos de venta de clorhidrato de cocaína.
Con el material obtenido, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos. Durante los procedimientos, se lograron las detenciones.
Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína fraccionada para su venta, una pistola calibre 380, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.
Los detenidos, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.
Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional o, enviando un correo electrónico a la casilla [email protected].
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