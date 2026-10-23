Desbaratan dos puntos de venta de droga en José C. Paz: cuatro detenidos

Por otra parte, se constataron dos inmuebles ubicados en las calles Piñero y Juan José Castelli respectivamente, que funcionarían como “bunkers” o puntos de venta de clorhidrato de cocaína.

Con el material obtenido, el juzgado interviniente ordenó los allanamientos. Durante los procedimientos, se lograron las detenciones.

Los detenidos tras el operativo en José C.Paz.

Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína fraccionada para su venta, una pistola calibre 380, dinero en efectivo y tres teléfonos celulares.

Los detenidos, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional o, enviando un correo electrónico a la casilla [email protected].