Daniel Osvaldo volvió a preocupar por su salud: la grave complicación que lo llevó otra vez al quirófano

La drástica decisión que tomó tras el susto

En medio de la convalecencia, Osvaldo también anunció un cambio tajante en sus hábitos: aseguró que dejó de fumar y que no piensa volver a hacerlo. El episodio funcionó como un severo llamado de atención para el exjugador, que debió afrontar las consecuencias de una infección que escaló hasta comprometer seriamente su salud.

Por el momento, la prioridad está puesta en completar su recuperación y seguir las indicaciones del equipo médico. El caso expone cómo un problema odontológico que parecía menor puede desencadenar complicaciones de enorme magnitud cuando una infección se propaga y compromete otros órganos.