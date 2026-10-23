Identificaron a ocho nuevas víctimas de la dictadura militar en La Perla: sus nombres e historias

Frente a la continuidad de los trabajos en el predio, los organismos de derechos humanos y el EAAF reiteraron el llamado público a familiares para que aporten muestras genéticas.

Dimensiones de un hallazgo histórico

El proceso de hallazgos en Loma del Torito comenzó formalmente en marzo de 2025 con la identificación inicial de 12 personas, seguida por otras 17 en mayo de ese mismo año.

Las labores arqueológicas continúan en la actualidad en el sector delimitado de La Calera, con la atención y visita de medios de prensa internacionales.

El EAAF identificó 17 desaparecidos en el centro clandestino La Perla en Córdoba.

La suma de 38 identidades restituidas marca un hito en la investigación judicial e histórica de Córdoba.

El primer gran resultado se conoció en marzo, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a 12 personas.

En mayo se anunciaron otras 17 identificaciones y, en agosto, se confirmó la de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años. Sus familiares estarán el viernes junto a los de los ocho nuevos identificados.

Los hallazgos fueron posibles gracias a las excavaciones realizadas durante 2025 en Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

Allí se recuperaron numerosos restos óseos humanos dispersos y desarticulados, que posteriormente fueron sometidos a estudios antropológicos y cotejos genéticos.