Identificaron a ocho nuevas víctimas de la dictadura militar en La Perla: sus nombres e historias
Se trata de personas que estaban desaparecidas desde hace cinco décadas, cuyos restos fueron identificados en las excavaciones que el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se suman a los 30 cuyas identidades ya se difundieron.
La Justicia Federal de Córdoba confirmó este viernes la identificación de otras ocho personas desaparecidas durante la última dictadura militar, a partir de restos hallados en la zona de Loma del Torito, próxima a La Perla.
El anuncio se realizó en los Tribunales Federales de Córdoba y estuvo encabezado por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto a familiares de las víctimas.
Con estas nuevas ocho identificaciones, asciende a 38 el total de personas reconocidas a partir de los trabajos arqueológicos y genéticos iniciados durante 2025 en la Guarnición Militar de La Calera.
Quiénes son las ocho personas identificadas
- Néstor Albino Acosta. tenía 21 años. Era trabajador ferroviario de la línea Mitre y estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 16 de junio de 1976 de su casa en barrio Talleres Sud.
- Pascual Delfín Ludueña. tenía 29 años y trabajaba en Fiat Concord, donde era delegado sindical. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976.
- Claudio Norberto Nardini. de 34 años, trabajaba en Sancor y desarrollaba actividad gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 en su vivienda de Camino a Monte Cristo. Sobrevivientes indicaron que habría muerto durante las torturas.
- Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila. había nacido en Río Tercero y era psicóloga, además de profesora de piano y perito mercantil. Su marido, Benjamín Ávila, fue asesinado el 13 de agosto de 1976 y ella fue secuestrada al día siguiente frente a su hija. Militaba en la Organización Comunista Poder Obrero.
- Mónica Protti de Guillén. nacida en Río Cuarto, era maestra normal y estudiaba Medicina en la UNC. Militaba en el Partido Comunista y fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976 junto a su compañero, Enrique Daniel Guillén, en barrio Villa Belgrano.
- Mercedes del Valle Ramírez. tenía 21 años. Cursaba cuarto año de la secundaria y trabajaba en un negocio de venta de lanas. Fue secuestrada de su casa el 3 de julio de 1976.
Evidencias previas al golpe y convocatoria genética
Los peritajes forenses determinaron además que el centro clandestino registraba actividad represiva con anterioridad a la formalización del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
"Hemos identificado personas que estaban desaparecidas ya en el año 1975, es decir, antes de la formalización del golpe militar", reveló el juez federal antes de la presentación.
Frente a la continuidad de los trabajos en el predio, los organismos de derechos humanos y el EAAF reiteraron el llamado público a familiares para que aporten muestras genéticas.
Dimensiones de un hallazgo histórico
El proceso de hallazgos en Loma del Torito comenzó formalmente en marzo de 2025 con la identificación inicial de 12 personas, seguida por otras 17 en mayo de ese mismo año.
Las labores arqueológicas continúan en la actualidad en el sector delimitado de La Calera, con la atención y visita de medios de prensa internacionales.
La suma de 38 identidades restituidas marca un hito en la investigación judicial e histórica de Córdoba.
El primer gran resultado se conoció en marzo, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a 12 personas.
En mayo se anunciaron otras 17 identificaciones y, en agosto, se confirmó la de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años. Sus familiares estarán el viernes junto a los de los ocho nuevos identificados.
Los hallazgos fueron posibles gracias a las excavaciones realizadas durante 2025 en Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.
Allí se recuperaron numerosos restos óseos humanos dispersos y desarticulados, que posteriormente fueron sometidos a estudios antropológicos y cotejos genéticos.
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