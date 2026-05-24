Desbarataron la banda que robó la casa de Juan Martín del Potro

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo de Sebastián Ramos, que ordenó la detención de los sospechosos.

Ladrones Del Potro 2

En paralelo, la pesquisa continuó en la provincia de Buenos Aires y permitió establecer la conexión directa de los detenidos con el robo en la casa de Del Potro. En ese marco, la Policía Bonaerense arrestó en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.

Además, en coordinación con autoridades de Chile, se logró la captura de un sexto integrante de la organización en ese país, lo que terminó de desarticular la banda involucrada en el asalto al deportista.