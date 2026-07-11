El Gobierno anunció el cierre de trenes durante el fin de semana largo: uno por uno, los ramales afectados

Afectaciones en la Línea Roca y la Línea San Martín

La Línea Roca presenta múltiples alteraciones operativas en distintos frentes de trabajo:

Ramal Ezeiza - Cañuelas: Entre el 6 y el 12 de julio, las formaciones no se detendrán en la estación Spegazzini.

Ramal Cañuelas - Lobos: El servicio se encuentra totalmente interrumpido por obras.

Ramal Temperley - Haedo: Hasta el 17 de octubre, los trenes se detendrán únicamente en el andén 2 entre Hospital Español y La Tablada.

Ramales desde Plaza Constitución: La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada al público.

Para los usuarios de la Línea San Martín, que ya circula con un nuevo cronograma general de horarios, el domingo 12 de julio (entre las 7:50 y las 18:00 horas) los trenes circularán con recorrido limitado entre las estaciones Villa del Parque y Pilar / Dr. Cabred.

Belgrano Sur y trenes de Larga Distancia

En la Línea Belgrano Sur, el ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulará con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano. Además, la operadora recordó que el servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi continúa interrumpido hasta nuevo aviso por motivos de seguridad operacional.

Finalmente, el diagrama de servicios regionales y de larga distancia se verá fuertemente reducido. Se encuentran temporalmente suspendidos los viajes desde Buenos Aires hacia Córdoba, Tucumán, Divisadero de Pinamar y Justo Daract. Tampoco funcionan actualmente el servicio turístico entre Tomás Jofré y Mercedes, ni los trenes regionales correspondientes a Rosario - Cañada de Gómez y Paraná - Enrique Berduc - Jorge Méndez.