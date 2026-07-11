El Gobierno anunció el cierre de trenes durante el fin de semana largo: uno por uno, los ramales afectados
Debido a obras, los servicios de las principales líneas de trenes del AMBA y de larga distancia sufrirán interrupciones y alteraciones.
El Gobierno nacional confirmó modificaciones importantes en el servicio de trenes de cara al fin de semana largo. Las alteraciones afectarán directamente la movilidad de los usuarios que utilizan las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano Sur, así como a quienes tenían planificado viajar al interior del país.
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A continuación, el detalle exhaustivo línea por línea de los ramales que no funcionarán o tendrán sus recorridos limitados:
Líneas Mitre y Sarmiento: servicios interrumpidos
La Línea Mitre será una de las más afectadas por los trabajos en las vías. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio inclusive, el ramal Retiro - Tigre estará completamente interrumpido. Asimismo, durante esos mismos días, los ramales Retiro - Bmé. Mitre y Retiro - J.L. Suárez circularán con un recorrido limitado, iniciando y finalizando sus trayectos en la estación Belgrano R.
Por su parte, en la Línea Sarmiento, el ramal principal Once - Moreno también estará paralizado del 9 al 12 de julio. En cuanto a sus otros trayectos, el servicio entre Merlo y Lobos funcionará de forma limitada hasta Las Heras, mientras que el ramal Moreno - Mercedes operará bajo un cronograma especial.
Afectaciones en la Línea Roca y la Línea San Martín
La Línea Roca presenta múltiples alteraciones operativas en distintos frentes de trabajo:
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Ramal Ezeiza - Cañuelas: Entre el 6 y el 12 de julio, las formaciones no se detendrán en la estación Spegazzini.
Ramal Cañuelas - Lobos: El servicio se encuentra totalmente interrumpido por obras.
Ramal Temperley - Haedo: Hasta el 17 de octubre, los trenes se detendrán únicamente en el andén 2 entre Hospital Español y La Tablada.
Ramales desde Plaza Constitución: La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada al público.
Para los usuarios de la Línea San Martín, que ya circula con un nuevo cronograma general de horarios, el domingo 12 de julio (entre las 7:50 y las 18:00 horas) los trenes circularán con recorrido limitado entre las estaciones Villa del Parque y Pilar / Dr. Cabred.
Belgrano Sur y trenes de Larga Distancia
En la Línea Belgrano Sur, el ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulará con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano. Además, la operadora recordó que el servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi continúa interrumpido hasta nuevo aviso por motivos de seguridad operacional.
Finalmente, el diagrama de servicios regionales y de larga distancia se verá fuertemente reducido. Se encuentran temporalmente suspendidos los viajes desde Buenos Aires hacia Córdoba, Tucumán, Divisadero de Pinamar y Justo Daract. Tampoco funcionan actualmente el servicio turístico entre Tomás Jofré y Mercedes, ni los trenes regionales correspondientes a Rosario - Cañada de Gómez y Paraná - Enrique Berduc - Jorge Méndez.
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