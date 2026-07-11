ARCA: los pasos para saber si el fisco te recategorizó de oficio en el Monotributo
El organismo modificará de oficio la categoría a quines que presenten inconsistencias fiscales. Conocé los pasos para apelar la medida y los plazos de recategorización en este mes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a intensificar los cruces de información sistémicos en el marco del proceso de recategorización semestral de julio 2026, una fiscalización que puede derivar en la modificación de oficio de la condición de miles de pequeños contribuyentes.
Muchos monotributistas advierten esta alteración recién al ingresar a su perfil fiscal o al revisar las notificaciones de su Domicilio Fiscal Electrónico, lo que suele generar dudas sobre la legitimidad del cambio y los mecanismos legales disponibles para revertir la decisión oficial.
Cómo detecta ARCA las inconsistencias para cambiarte de categoría de oficio
El régimen simplificado faculta al organismo regulador a reubicar de forma directa a un contribuyente, si sus gastos o acreditaciones no guardan correlación con el escalón en el que está inscripto. Para determinar una recategorización de oficio, ARCA analiza de forma automatizada un ecosistema de datos cruzados que incluye:
- La facturación electrónica emitida y recibida durante los últimos 12 meses.
- El total de las acreditaciones bancarias, plazos fijos y movimientos en billeteras virtuales.
- Los gastos realizados con tarjetas de crédito y débito.
- Los registros de operaciones comerciales provenientes de plataformas digitales de comercio electrónico.
- El valor de los alquileres devengados o los parámetros físicos de los locales comerciales, si correspondiera.
Cuando el total de estos consumos o ingresos supera los topes máximos de la categoría vigente, el sistema liquida la deuda con retroactividad y asigna la nueva posición de manera automática, incrementando el valor del componente impositivo mensual.
El paso a paso para verificar la recategorización de oficio
- Ingreso al Portal: acceder al sitio web oficial de ARCA o al Portal Monotributo, utilizando el número de CUIT y la Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior.
- Consulta del Domicilio Fiscal Electrónico: revisar la solapa de notificaciones oficiales. Allí constará el acta de la recategorización de oficio, detallando los motivos específicos y los desvíos detectados por el fisco.
- Monitoreo de la Constancia de Inscripción: verificar si la categoría que figura en la opción «Ver Constancia» coincide con la que el contribuyente estimaba tener, según sus cálculos de facturación.
Si el contribuyente no detecta la notificación a tiempo y deja vencer los plazos de apelación, la nueva categoría determinada por la agencia quedará firme, consolidando la deuda por las diferencias de las cuotas de los períodos previos.
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