ARCA: los pasos para saber si el fisco te recategorizó de oficio en el Monotributo

Cómo detecta ARCA las inconsistencias para cambiarte de categoría de oficio

El régimen simplificado faculta al organismo regulador a reubicar de forma directa a un contribuyente, si sus gastos o acreditaciones no guardan correlación con el escalón en el que está inscripto. Para determinar una recategorización de oficio, ARCA analiza de forma automatizada un ecosistema de datos cruzados que incluye: