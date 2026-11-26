La causa quedó caratulada como "robo agravado en poblado y en banda", a cargo del juez Gustavo Banco, titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza.

Tras varias semanas de averiguaciones, análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del celular de la víctima, los investigadores policiales pudieron determinar que los acusados operaban bajo las órdenes de una persona alojada en la Unidad Penitenciaria N° 8, en Los Hornos, informó el sitio TN.

Pero además quedó en evidencia que había más integrantes en la banda: personal de la DDI de La Matanza y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires unieron fuerzas para un total de seis allanamientos, incluida la requisa en la celda del penal de Los Hornos y operativos en la villa Zavaleta de Barracas.

En los operativos se secuestraron 31 celulares, tres netbooks, tres tablets, un iPad, cinco planchas de somníferos, dos pinzas corta candados, un casco de moto y lo que podría ser la ropa utilizada por "Camila": un camperón negro y un top del mismo color. También se encontraron 220 pesos mexicanos.

Los efectivos policiales detuvieron a dos varones de 19 años y uno de 23, y a dos mujeres de 18 y una de 20.

Además localizaron a la jefa de la banda, que es una mujer de 20 años está detenida acusada de un "homicidio criminis causae" por la muerte de un hombre a quien drogó y asaltó durante una cita en Moreno.