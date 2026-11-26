Desbarataron una banda de "viudas negras" y la jefa resultó ser una mujer de 20 años que ya está presa
La joven fue detenida por la muerte de una de sus víctimas, pero desde su celda en el penal de Los Hornos armó una red de "viudas negras" que siguió robando.
La Justicia bonaerense desbarató esta semana una red de delincuentes dedicada al robo en modalidad "viudas negras", cuya jefa de la banda resultó ser una mujer de 20 años que se encuentra detenida en el penal de Los Hornos en conexión con la muerte de una víctima anterior.
La investigación comenzó a partir de una denuncia radicada el 14 de septiembre pasado por un hombre de 46 años que relató que fue drogado durante una cita en su propia casa, en la localidad de Ramos Mejía, y que cuando despertó le habían desvalijado la vivienda.
Así entró en acción personal de la UFI N° 11 de La Matanza que siguió las pistas aportadas por el denunciante: poco antes del robo había conocido a una tal "Camila" a través de una aplicación de citas, la había invitado a su casa, ubicada en la zona de Balcarce y Doce de Octubre, .
Según el relato de la víctima, mientras él estaba en el baño ella introdujo algún tipo de somnífero en su bebida. Después no supo más.
Cuando despertó se encontraba solo, golpeado y con la casa dada vueltas. Luego logró articular que había habido al menos dos hombres que lo agredieron junto a "Camila", y descubrió que le habían robado la moto y una camioneta Jeep que tenía en su garaje.
La causa quedó caratulada como "robo agravado en poblado y en banda", a cargo del juez Gustavo Banco, titular del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza.
Tras varias semanas de averiguaciones, análisis de las cámaras de seguridad de la zona y del celular de la víctima, los investigadores policiales pudieron determinar que los acusados operaban bajo las órdenes de una persona alojada en la Unidad Penitenciaria N° 8, en Los Hornos, informó el sitio TN.
Pero además quedó en evidencia que había más integrantes en la banda: personal de la DDI de La Matanza y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires unieron fuerzas para un total de seis allanamientos, incluida la requisa en la celda del penal de Los Hornos y operativos en la villa Zavaleta de Barracas.
En los operativos se secuestraron 31 celulares, tres netbooks, tres tablets, un iPad, cinco planchas de somníferos, dos pinzas corta candados, un casco de moto y lo que podría ser la ropa utilizada por "Camila": un camperón negro y un top del mismo color. También se encontraron 220 pesos mexicanos.
Los efectivos policiales detuvieron a dos varones de 19 años y uno de 23, y a dos mujeres de 18 y una de 20.
Además localizaron a la jefa de la banda, que es una mujer de 20 años está detenida acusada de un "homicidio criminis causae" por la muerte de un hombre a quien drogó y asaltó durante una cita en Moreno.
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