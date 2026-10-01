El tren Belgrano Sur funcionará con servicio reducido en octubre: a qué estaciones llegará

El fin de semana pasado Trenes Argentinos ejecutó otras obras de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, pero en el Sarmiento y el Mitre, lo que mantuvo cerradas las estaciones en el Conurbano bonaerense y dejó casi sin formaciones que llegaran a Retiro.

Por caso, ninguno de los tres ramales eléctricos de la línea Mitre llegó a Retiro durante el fin de semana pasado y el Sarmiento tuvo modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionó únicamente entre Once y Castelar.