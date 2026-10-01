El tren Belgrano Sur funcionará con servicio reducido en octubre: a qué estaciones llegará
A partir del 5 de octubre el ramal González Catán - Lozano prestará un servicio limitado debido a las obras de mantenimiento en las vías.
El Tren Belgrano Sur empezará a funcionar con servicio limitado el lunes que viene, 5 de octubre, por trabajos de acondicionamiento del tendido de vías entre las estaciones 20 de Junio y Marcos Paz.
Desde Trenes Argentinos informaron que las obras se realizarán hasta el viernes 16 de octubre, inclusive, por lo cual el ramal González Catán - Lozano circulará limitado entre las estaciones Catán y 20 de Junio.
Si el pronóstico del tiempo acompaña, las obras deberían extenderse durante al menos 12 días en los cuales se procederá al desarme de tramos de rieles existentes; el rebaje de plano de formación para una nueva cota; la renovación y colocación de tramos de vía en riel y el regado de piedra balasto.
Los planos fueron diagramados en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional tras un choque de trenes en Palermo, y en el caso del ramal del tren Belgrano Sur el sector presenta un desgaste significativo de los rieles, lo que hace indispensable su reacondicionamiento.
Mientras tanto, los pasajeros podrán consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos o su aplicación de celular para conocer vías alternativas de transporte.
El fin de semana pasado Trenes Argentinos ejecutó otras obras de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria, pero en el Sarmiento y el Mitre, lo que mantuvo cerradas las estaciones en el Conurbano bonaerense y dejó casi sin formaciones que llegaran a Retiro.
Por caso, ninguno de los tres ramales eléctricos de la línea Mitre llegó a Retiro durante el fin de semana pasado y el Sarmiento tuvo modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionó únicamente entre Once y Castelar.
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