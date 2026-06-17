Descubrieron una nueva especie de roedor en Córdoba y lo nombraron en homenaje al Conicet y Parques Nacionales

Por ahora hay registros visuales en localidades serranas entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní, pero además se estudió a un ejemplar capturado en el campo de esa zona, lo que hizo posible el informe detallado.

equipo roedor conicet

El nuevo género y especie fue descripto por Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi, investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).

El nombre del simpático roedor es un homenaje al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET en reconocimiento por su labor en la investigación y la conservación de especies.

Desde Parques Nacionales informaron en un comunicado que "si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000".