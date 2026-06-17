Descubrieron una nueva especie de roedor en Córdoba y lo nombraron en homenaje al Conicet y Parques Nacionales
Hasta ahora nadie había identificado a la Apnoctomys conicetorum, un simpático mamífero bigotudo que pulula por el Parque Nacional Traslasierra, en Córdoba.
Científicos del Conicet y profesionales de Parques Nacionales quedaron homenajeados por igual esta semana con la publicación del artículo que presenta a la rata vizcacha del Chaco Serrano (Apnoctomys conicetorum), un rodeor que habita en el Parque Nacional Traslasierra, en Córdoba.
El descubrimiento, identificación y descripción del roedor fueron publicados el 12 de junio pasado en el sitio de Vertebrate Zoology, una publicación científica donde constan las dimensiones de la rata vizcacha en cuestión.
Por ejemplo, ahora se sabe que es un mamífero pariente de otras ratas vizcachas, así como también de los carpinchos y las maras. Un ejemplar adulto alcanza un tamaño mediano (de unos 35 cm), y exhibe una cola larga y peluda.
Su distribución se restringe a una franja estrecha de bosques del Chaco Serrano, en la sierra de Guasapampa, que encuentran protección en el Parque Nacional Traslasierra, un terreno donde abundan las bromelias, su principal alimento.
Por ahora hay registros visuales en localidades serranas entre el Dique Pichanas y el Parque Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní, pero además se estudió a un ejemplar capturado en el campo de esa zona, lo que hizo posible el informe detallado.
El nuevo género y especie fue descripto por Pablo Teta, Agustina A. Ojeda, Andrea P. Tarquino Carbonell, J. Raquel Alvarado-Larios, Pablo Cuello, Paula Cornejo, Julián Mignino, Ricardo A. Ojeda y Diego H. Verzi, investigadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA-CONICET), el Instituto de Antropología de Córdoba (IDACOR-CONICET), el Museo de Antropología (UNC) y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata (UNLP).
El nombre del simpático roedor es un homenaje al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET en reconocimiento por su labor en la investigación y la conservación de especies.
Desde Parques Nacionales informaron en un comunicado que "si bien en lo que va de esta década se describieron más de 20 especies nuevas de mamíferos de Argentina, se trata del primer género reportado a partir de ejemplares capturados en el campo desde el año 2000".
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