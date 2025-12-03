Desesperación total en Lanús: robaron una moto y huyeron disparando en pleno centro

“Son malditos, asustan a la gente, mirá la hora que es, está lleno de gente a esta hora acá”, expresó con indignación al recordar la escena. Oscar detalló además que, ya con los delincuentes alejándose, se produjo una discusión entre los motochorros y el dueño del vehículo, lo que generó todavía más confusión. Antes de perderse en el tránsito, los ladrones realizaron un cuarto disparo al aire que volvió a sembrar pánico entre quienes observaban desde sus casas y comercios.