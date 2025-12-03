Desesperación total en Lanús: robaron una moto y huyeron disparando en pleno centro
El asalto ocurrió frente a la Clínica Modelo, a metros de la estación, y generó pánico entre vecinos que registraron la secuencia en video.
El centro de Lanús vivió minutos de tensión extrema cuando dos delincuentes armados le robaron la moto a un hombre y escaparon realizando múltiples disparos al aire. El episodio, que se produjo en plena zona comercial y a plena luz del día, dejó a los vecinos paralizados por el miedo.
La escena ocurrió en la intersección de Quintana y Del Valle Iberlucea, justo frente a la Clínica Modelo y a una cuadra de la estación de tren, donde el movimiento constante de gente intensificó la preocupación. Varias personas que se encontraban en la calle comenzaron a grabar después del primer disparo.
Desde dentro de la clínica también filmaron lo sucedido cuando los pacientes y el personal médico escucharon los balazos y los gritos de alerta. Según los testigos, los ladrones realizaron al menos tres detonaciones mientras se subían a la moto robada y emprendían la fuga.
Uno de los relatos más impactantes fue el de Oscar, un vecino que en ese momento estaba en el balcón de su departamento. Apenas escuchó la secuencia de disparos, se tiró al piso por temor a ser alcanzado. Más tarde, en declaraciones televisivas, describió la angustia del momento y señaló que la situación lo tomó por sorpresa debido al horario y a la cantidad de personas que pasaban por la zona.
“Son malditos, asustan a la gente, mirá la hora que es, está lleno de gente a esta hora acá”, expresó con indignación al recordar la escena. Oscar detalló además que, ya con los delincuentes alejándose, se produjo una discusión entre los motochorros y el dueño del vehículo, lo que generó todavía más confusión. Antes de perderse en el tránsito, los ladrones realizaron un cuarto disparo al aire que volvió a sembrar pánico entre quienes observaban desde sus casas y comercios.
Minutos después arribaron los móviles policiales, aunque los delincuentes ya habían logrado escapar. Los vecinos señalaron que la respuesta fue rápida, pero insuficiente para evitar la fuga. Las autoridades trabajan ahora en el análisis de los videos aportados por la comunidad para avanzar con la investigación.
