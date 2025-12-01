Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y dejó a un hombre al borde de la muerte
Un siniestro iniciado dentro de una vivienda derivó en una explosión que estremeció a todo el barrio. La víctima permanece internada en estado crítico con el 90% del cuerpo quemado.
Un violento incendio alteró por completo la tranquilidad de una madrugada en Lanús y terminó provocando una escena desesperante que dejó a un hombre en estado gravísimo. El episodio ocurrió en una casa ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo, donde residían varias familias que se vieron sorprendidas por la rapidez con la que el fuego se propagó desde el interior del inmueble hacia otros sectores del primer piso.
El contexto de hacinamiento, sumado a la precariedad estructural de la vivienda, generó un escenario caótico que dificultó cualquier intento de contener las llamas en los primeros minutos. Testigos relataron que el fuego avanzó de manera veloz y alcanzó el garage donde un auto permanecía estacionado.
En pocos minutos, el vehículo quedó completamente envuelto en el fuego y finalmente explotó, desencadenando un estruendo que se escuchó a varias cuadras y que despertó abruptamente a los vecinos de la zona. La explosión no solo intensificó las llamas sino que multiplicó la urgencia por evacuar la vivienda y asistir a quienes habían quedado atrapados en medio del humo y el calor extremo.
Entre los afectados se encontraba el cuñado de uno de los habitantes del lugar, Gerardo, quien contó que la víctima intentó ingresar nuevamente a la casa para rescatar algunas de sus pertenencias personales. Ese gesto impulsivo, motivado por la desesperación, terminó dejándolo envuelto en fuego.
Fueron los propios vecinos quienes, sin esperar la llegada de los bomberos, lograron auxiliarlo y apagar las llamas que cubrían su cuerpo, en una maniobra desesperada para evitar un desenlace fatal. La escena, según describieron, fue de una crudeza impactante. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Evita de Lanús, donde los médicos constataron que tenía el 90% del cuerpo quemado.
Debido a la gravedad, fue sometido a una cirugía durante las primeras horas de la mañana y permanece en estado crítico con pronóstico reservado. Las autoridades investigan ahora cómo se originó el incendio y si existían condiciones de seguridad adecuadas en una vivienda donde convivían tantas familias. En el barrio, en tanto, el impacto emocional sigue siendo fuerte: la explosión y la situación del herido dejaron una sensación de angustia que aún no se disipa.
Las imágenes del momento dramático que se vivió en Lanús
