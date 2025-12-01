Explosión e incendio en Lanús: un auto estalló y dejó a un hombre al borde de la muerte

Un violento incendio alteró por completo la tranquilidad de una madrugada en Lanús y terminó provocando una escena desesperante que dejó a un hombre en estado gravísimo. El episodio ocurrió en una casa ubicada en la intersección de 1° de Mayo y Molinedo, donde residían varias familias que se vieron sorprendidas por la rapidez con la que el fuego se propagó desde el interior del inmueble hacia otros sectores del primer piso.