Desesperada búsqueda de una joven de 20 años en Córdoba: desapareció en la madrugada de este sábado
Nikita Electra Sienra fue vista por última vez en Santa María de Punilla y su familia, junto a la Justicia, pide colaboración para dar con su paradero.
Una joven de 20 años es intensamente buscada en la provincia de Córdoba luego de que se perdiera todo contacto con ella durante la madrugada del 18 de abril. Se trata de Nikita Electra Sienra, quien fue vista por última vez en su domicilio en la localidad de Santa María de Punilla.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía Multifuero de segundo turno de la ciudad de Cosquín solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero.
De acuerdo con la descripción oficial, la joven mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello largo castaño y rostro delgado. Al momento de su desaparición vestía un buzo con capucha de color amarillo, una campera inflable bordó y pantalón negro.
Las autoridades pidieron que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o con la dependencia policial de Santa María de Punilla al teléfono 3541-488180.
La búsqueda continúa y cada dato puede ser clave para encontrarla.
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