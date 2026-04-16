"Mañana, tiroteo": reportan casos de amenazas en escuelas de Chile y Uruguay

En Argentina, la comunidad del Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield denunció una pintada en sus baños con la frase: "Esto va a ser una morgue", y en una escuela de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, alguien dejó escrito: "Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga".

Hasta en el colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires se detectó una amenaza de este tipo: "Los vamos a matar. Tiroteo".

Los avisos de tiroteo parecieron replicarse toda la semana en escuelas del Cono Sur, una prueba más para la teoría de un "trend" nocivo de Tik Tok u otra red social.