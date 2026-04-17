Así son los portones nocturnos contra la inseguridad que generan polémica en una ciudad de Córdoba

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Una de las polémicas recae en que los portones no podrán abrirse de forma individual y los vecinos tampoco contarán con controles remotos ni mecanismos para hacerlo. El esquema prevé que desde las 22 y hasta las 6 las calles queden totalmente bloqueadas y que el tránsito se redirija hacia accesos habilitados.

A su vez, trascendió que la inversión total para la instalación de los 13 portones asciende a 106 millones de pesos, a lo que se suman más de 80 millones destinados a su colocación.

La iniciativa generó opiniones divididas entre los vecinos. Mientras algunos consideran que puede ayudar a reducir hechos delictivos, otros cuestionan la eficacia del sistema y advierten que limita la libre circulación.

La polémica escaló a tal punto que un grupo de residentes llevó el tema a la Justicia y se manifestó frente a Tribunales. “Seguimos recolectando firmas y confiamos en que el Tribunal Superior tomará una decisión justa”, señaló Pedro Yagüe, representante de quienes impulsan el amparo.

Del otro lado, el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, defendió la medida y aseguró que "los vecinos de Villa Allende, de Lomas Sur y Pan de Azúcar, son unos privilegiados respecto de otros” porque el municipio destina recursos propios para mejorar la seguridad en esas zonas.