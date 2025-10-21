Desesperada búsqueda de una joven argentina que emigró a España: se fue por una oferta laboral

Otro dato que refuerza las sospechas es un audio que envió a un amigo días después de desaparecer. En la conversación, se la escucha llorando y visiblemente angustiada.

desaparecida en españa

“No tenés que hacer esto”, le dice a su amigo, que le insistía en viajar para verla. “Estoy laburando, tengo un re laburo y no lo puedo perder. Estoy en la mierda y no quiero volver a cero”, dijo ella, nerviosa.

Según relató su familia, antes de viajar Paola había tenido dos entrevistas con los empleadores alemanes. El acuerdo, presentado como un “intercambio cultural”, contemplaba un sueldo de 300 euros, además del alojamiento, las comidas, el gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, a cambio de una jornada laboral de ocho horas diarias. Todo el contacto se dio a través de una aplicación cuyo nombre la familia desconoce.

Su intención, una vez finalizado ese trabajo, era trasladarse a Andorra para hacer la temporada de esquí, un deporte que practicaba con frecuencia y en el que aspiraba a formarse como instructora.

Lo que más desconcierta a sus familiares es que, aunque la joven mantiene su cuenta de Instagram activa, bloqueó a sus parientes. Además, al acceder a su correo electrónico, descubrieron que todos los mensajes previos a septiembre habían sido eliminados, por lo que no pudieron encontrar el pasaje.

La madre de la joven explicó que intentó presentar una denuncia en España por medio de un tercero, aunque las autoridades se negaron a recibirla al no conocer personalmente a Mariana.

La investigación está centrada en determinar si la oferta laboral fue una trampa y si detrás del caso hay una red de captación de mujeres jóvenes con fines de explotación.

Mientras tanto, los familiares de Paola pidieron difundir su caso en redes sociales y medios para ampliar la búsqueda. “Tememos que esté retenida contra su voluntad. Necesitamos que se haga visible su historia para que vuelva a casa”, expresaron.