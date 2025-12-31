Quién era el hombre que murió atropellado por una mujer alcoholizada en Benavídez

Lo rodeaba una familia numerosa, tenía 15 hermanos y fue uno de ellos, Marta, quien se acercó al lugar del incidente tras la tragedia: “Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, estaba esperando su primer bebé, trabajaba entre 13 y 15 horas por día. Hizo todo bien”, contó la mujer en diálogo con Clarín.

atropellada

Y agregó: “Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”.

De acuerdo a las imágenes incorporadas a la causa, Olivera cruzaba el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, y, al llegar al borde de la calzada, fue arrollado por una Jeep Renegade. El vehículo era manejado por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige el alcohol cero al volante. El impacto fue letal y el hombre murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Luego del siniestro, la conductora fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza, situación que generó una profunda bronca e indignación entre los familiares de la víctima.