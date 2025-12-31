Quién era el hombre que murió atropellado por una mujer alcoholizada en Benavídez
Ramón Oscar Olivera tenía 49 años e iba a ser papá por primera vez. Fue embestido cuando se dirigía caminando a su trabajo.
Ramón Oscar Olivera, de 49 años, murió el domingo tras ser atropellado en Benavídez por una mujer que manejaba alcoholizada. El hombre se dirigía a su lugar de trabajo caminando por el costado de la calle cuando la conductora lo embistió por detrás.
Olivera iba a ser papá por primera vez y en pocos días iba a cumplir 50 años, por lo que tenía planificado realizar un gran festejo junto a familiares y amigos el 7 de enero.
El hombre vivía en el partido de Malvinas Argentinas y se desempeñaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta, donde realizaba tareas de albañilería, pintura, plomería y jardinería. Todos los días se levantaba temprano, se tomaba tres colectivos y caminaba algunas cuadras para llegar hasta su lugar de trabajo. En esas circunstancias, perdió la vida tras ser embestido por una camioneta conducida por Loreley Quevedo.
Paola, su novia de 42 años, transita el tercer mes de embarazo. Ambos se habían conocido a mediados de este año y al poco tiempo se enteraron de que iban a ser padres. Sus allegados contaron que esperaban con mucho entusiasmo la llegada de su primer hijo.
Ramón era hincha de River y había nacido en Corrientes, donde vivió hasta que se enamoró de Paola.
Lo rodeaba una familia numerosa, tenía 15 hermanos y fue uno de ellos, Marta, quien se acercó al lugar del incidente tras la tragedia: “Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, estaba esperando su primer bebé, trabajaba entre 13 y 15 horas por día. Hizo todo bien”, contó la mujer en diálogo con Clarín.
Y agregó: “Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”.
De acuerdo a las imágenes incorporadas a la causa, Olivera cruzaba el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara, y, al llegar al borde de la calzada, fue arrollado por una Jeep Renegade. El vehículo era manejado por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige el alcohol cero al volante. El impacto fue letal y el hombre murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Luego del siniestro, la conductora fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza, situación que generó una profunda bronca e indignación entre los familiares de la víctima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario