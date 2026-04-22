Desesperante video: la llamada al 911 que le salvó la vida a un bebé ahogado

Al ver que la situación no se revertía, la operadora le dio una segunda indicación: debía comenzar a realizar compresiones en el pecho del bebé utilizando dos dedos, el índice y el medio. La madre siguió cada paso mientras esperaba la llegada del móvil policial y de asistencia médica.

De repente, llegó el sonido que todos esperaban. “¡Llora!”, exclamó la madre aliviada al notar que su hijo reaccionaba. Del otro lado, la sargento Fernández no pudo ocultar su alivio y emoción: “¡Ay, mi amor, ahí reaccionó! ¡Qué hermoso!”, respondió la operadora.

Minutos después, el personal policial llegó al domicilio. “Salí Anabel, que está el móvil en la puerta”, se escucha decir en la grabación.

El bebé fue trasladado a un centro de salud, donde recibió atención médica. Según informaron fuentes oficiales, se encuentra en buen estado de salud.

En tanto, desde la Policía de Córdoba destacaron el accionar conjunto y la rápida respuesta: “Una vez más, la intervención inmediata y el trabajo en equipo permitieron un procedimiento eficaz en un momento crítico”. Además, felicitaron al personal que participó del operativo.