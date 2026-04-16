Investigan si un bebé sufrió maltrato tras ser internado con graves lesiones en la cabeza

Según fuentes vinculadas a la investigación, los padres se encuentran separados y tanto el nene ahora internado como su hermano mellizo estaban a cargo de la madre, quien convive con su nueva pareja.

Con el avance de la investigación se reveló que le nene ya había estado internado en el mismo hospital meses atrás.

Ante esta situación, luego de la denuncia de los médicos y la declaración de testigos, la Justicia de Mendoza dispuso este miércoles una medida de restricción de acercamiento para la mujer.

En el caso intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato infantil (PPMI).

El caso de Mendoza se conoce en medio de la conmoción generada por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que presentaba más de veinte lesiones en su cabeza y murió en Comodoro Rivadavia. Por el hecho, su madre y su padrastro fueron imputados por homicidio y la Justicia les dictó prisión preventiva por un plazo de seis meses.