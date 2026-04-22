Descubren casi mil pares de zapatillas truchas valuadas en más de $27 millones

Acto seguido, se notificó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante, quien dispuso el traslado del camión y su mercadería a una unidad policial con el fin de que sea verificada y contabilizada por personal especializado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Al realizar el conteo se estableció que el camión transportaba un total de 110 pares de zapatillas con inscripción “Vans” de origen Brasil y 820 pares de zapatillas con inscripción “Nike Jordan”. El total de la mercadería estaba valuado en $27.320.000 pesos.

zapatillas truchas

El juez Amarante dispuso el secuestro de la totalidad de las zapatillas y la detención tanto del chofer de la camioneta, de nacionalidad argentina, como de su acompañante, de nacionalidad senegalesa, quien manifestó ser propietario de la mercadería transportada.

Tanto los dos hombres detenidos como las zapatillas truchas secuestradas en el operativo quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415, sobre “Código Aduanero”.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo concerniente a delitos de contrabando y fraudes marcarios, y efectuado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).