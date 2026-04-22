Descubren casi mil pares de zapatillas truchas valuadas en más de $27 millones
En un acertado golpe al contrabando, la Policía Federal logró retener una gran cantidad de mercadería ilegal de origen extranjero.
Casi mil pares de zapatillas truchas valuadas en más de 27 millones de pesos fueron incautados durante un golpe al contrabando en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Por el hecho, un caminero argentino y su acompañante, de origen senegalés, fueron detenidos.
El operativo se inició a partir de un control habitual efectuado por efectivos policiales del Departamento Delitos Fiscales, quienes visualizaron un vehículo utilitario transportando diversos bultos de mercadería a simple vista por Camino de la Rivera Sur, en la intersección con Antonio Machado.
Golpe al contrabando
A partir de esa observación, los efectivos solicitaron al chofer que detuviera el rodado para llevar a cabo la inspección correspondiente. Durante la pesquisa, se constató la existencia de cuarenta bultos de gran porte, los cuales contenían calzado de origen extranjero que carecía de documentación para acreditar su tenencia ilegal, su ingreso al país y su recorrido en el territorio nacional.
Acto seguido, se notificó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante, quien dispuso el traslado del camión y su mercadería a una unidad policial con el fin de que sea verificada y contabilizada por personal especializado de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Al realizar el conteo se estableció que el camión transportaba un total de 110 pares de zapatillas con inscripción “Vans” de origen Brasil y 820 pares de zapatillas con inscripción “Nike Jordan”. El total de la mercadería estaba valuado en $27.320.000 pesos.
El juez Amarante dispuso el secuestro de la totalidad de las zapatillas y la detención tanto del chofer de la camioneta, de nacionalidad argentina, como de su acompañante, de nacionalidad senegalesa, quien manifestó ser propietario de la mercadería transportada.
Tanto los dos hombres detenidos como las zapatillas truchas secuestradas en el operativo quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 22.415, sobre “Código Aduanero”.
El operativo fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional en lo concerniente a delitos de contrabando y fraudes marcarios, y efectuado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario