Cuándo llega el vendavalazo con frente frío que genera gradiente de presión en la Patagonia

Cómo sigue el tiempo tras el frente frío

Para la jornada del jueves 23 de abril, el gradiente de presión sostendrá los períodos ventosos sobre el sur rionegrino, la estepa de Chubut y el centro-norte santacruceño, donde el viento rozará los 90 km/h. Además, continuarán las precipitaciones sobre los Andes y caerá más nieve en El Calafate y Tierra del Fuego.