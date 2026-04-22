Cuándo llega el vendavalazo con frente frío que genera gradiente de presión en la Patagonia
Descubrí cuándo llega el nuevo vendavalazo a la región de la Patagonia. El intenso frente frío provocará ráfagas extremas, intensas lluvias y nevadas.
Un profundo cambio meteorológico afecta a todo el sur del país. El avance de un frente frío provocará un severo vendavalazo que sacudirá a la región de la Patagonia con ráfagas de viento extremas, abundantes lluvias cordilleranas y nuevas nevadas que se extenderán a lo largo de los próximos días.
Cuándo llega el vendavalazo a la Patagonia
El marcado gradiente de presión asociado al paso de este sistema generará condiciones muy hostiles a partir de este miércoles 22 de abril. Las peores consecuencias se registrarán sobre la estepa de Santa Cruz, donde las intensas ráfagas podrán superar holgadamente los 115 km/h hacia horas de la noche.
En paralelo, la banda nubosa provocará persistentes lluvias en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, afectando desde temprano a ciudades como Bariloche. En el extremo sur, en localidades como Ushuaia, se espera un clima mucho más adverso con lluvias, nevadas y una máxima térmica que apenas alcanzará los 5 grados.
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Cómo sigue el tiempo tras el frente frío
Para la jornada del jueves 23 de abril, el gradiente de presión sostendrá los períodos ventosos sobre el sur rionegrino, la estepa de Chubut y el centro-norte santacruceño, donde el viento rozará los 90 km/h. Además, continuarán las precipitaciones sobre los Andes y caerá más nieve en El Calafate y Tierra del Fuego.
Finalmente, el viernes 24 una dorsal de alta presión brindará una mejora parcial en el norte patagónico, permitiendo tardes más agradables en Neuquén y el Alto Valle. Sin embargo, en el extremo sur las condiciones seguirán siendo verdaderamente adversas: habrá fuertes nevadas propiciadas por el ingreso de aire frío antártico y los vientos continuarán azotando a Santa Cruz.
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