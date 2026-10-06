Desgarrador mensaje del papá de Tadeo, el bebé de 10 días que murió en Punta Lara: "No entiendo..."

"Descansá en paz, Tadeo León Ledesma. Vas a vivir eternamente, mi corazón", concluyó en una publicación que firmó junto a la mamá del bebé y su hija mayor: "Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor".

Mientras la familia atraviesa el duelo por la muerte de Tadeo, su hermana de tres años permanece internada a raíz de las heridas que sufrió en el accidente.

Punta Lara: el conductor que protagonizó el choque en el que murió un bebe de 10 días quedó en libertad

El conductor de 66 años que protagonizó el choque múltiple en Punta Lara en el que murió un bebé de diez días quedó en libertad tras ser demorado luego del accidente. El padre del menor también está imputado en la causa caratulada como "homicidio culposo".

Se trata de Oscar Luciano Pacheco, quien conducía la camioneta Ford EcoSport gris plata que impactó desde atrás contra la Fiat Fiorino en la que viajaban Iván Leonel Ledesma junto a su esposa Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus dos hijos: J. L., de 3 años, y Tadeo, de apenas diez días.

El incidente vial ocurrió cerca de las 22 del domingo en la intersección de Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, en dicha localidad bonaerense del partido de Ensenada.

Como consecuencia de la colisión, el bebé sufrió graves heridas y fue trasladado al Hospital de Niños de La Plata, donde falleció pocas horas después.

Las cámaras de seguridad municipales registraron el momento del choque y esas imágenes serán incorporadas al expediente, junto con las pericias sobre ambos rodados y los testimonios de quienes presenciaron el hecho.

Hasta ahora no se detalló si, al momento del impacto, tanto Tadeo como su hermana viajaban en la camioneta sentados en la silla de seguridad correspondiente.

Luego del hecho, Pacheco fue demorado en la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense, imputado y finalmente recuperó su libertad. Otro de los imputados es Ledesma, padre del bebé, según informó Infobae.

Después del choque, un grupo de personas se concentró en el lugar y, según el informe policial, los agentes debieron resguardar al conductor de la EcoSport. Además, algunos presentes arrojaron objetos contra móviles policiales, que sufrieron daños.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial de La Plata, liderada por el fiscal Carlos Vercellone.