Desgarrador mensaje de la madre del bebé muerto tras un choque en Punta Lara: "Te arrancaron de mis brazos"
Tadeo Ledesma, de apenas diez días, falleció luego de que la camioneta en la que viajaba con su familia fuera impactada desde atrás por otro vehículo.
Yazmin Jaimon, la madre de Tadeo Ledesma, el bebé de diez días que murió en el choque ocurrido en la localidad bonaerense de Punta Lara, publicó un desgarrador mensaje en redes sociales para despedir a su hijo: "Te arrancaron de mis brazos injustamente".
El dramático incidente vial ocurrió el domingo por la noche, cuando la camioneta Fiat Fiorino en la que viajaban Tadeo junto a su padre, su madre y su hermana de tres años fue impactada por detrás por una Ford EcoSport, que luego chocó de frente a un Volkswagen Up.
Dramático posteo de la madre del bebé
Con dos fotos de su bebé en brazos y la canción "Los niños no mueren", de Floricienta, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia luego de la tragedia: "Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida", publicó en su cuenta de Facebook.
La mujer le pidió a Tadeo que "le dé fuerzas para seguir" porque se siente "destruida" y agregó: "Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.
Como consecuencia del impacto, Tadeo salió despedido del vehículo y sufrió graves heridas. Fue trasladado inicialmente al Hospital Cestino y luego derivado al Hospital de Niños, donde murió horas después, según informó 0221.
Su hermana, de tres años, resultó herida y permanece internada a raíz de los traumatismos sufridos. Según confirmó la mamá, está fuera de peligro.
El trágico choque de Punta Lara
El incidente ocurrió sobre la avenida Almirante Brown entre 106 y 108 y quedó registrado por una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Ensenada.
En el choque se vieron involucrados la Fiat Fiorino en la que viajaba el bebé y su familia y una Ford EcoSport conducida por un hombre de 66 años que, por motivos que todavía son materia de investigación, impactó desde atrás al vehículo.
Fuente judiciales informaron que el conductor de la camioneta EcoSport, identificado como Oscar Luciano Pacheco, fue trasladado a la Comisaría Segunda de Ensenada, donde le tomaron declaración y le notificaron la apertura de una investigación por homicidio culposo. Más tarde, recuperó la libertad al tratarse de un delito excarcelable y porque no tenía alcohol en sangre.
La causa penal se tramita la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por el fiscal Carlos Vercellone y especializada en de delitos culposos.
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