Desgarrador mensaje de la madre del bebé muerto tras un choque en Punta Lara: "Te arrancaron de mis brazos"

Su hermana, de tres años, resultó herida y permanece internada a raíz de los traumatismos sufridos. Según confirmó la mamá, está fuera de peligro.

El trágico choque de Punta Lara

El momento del choque múltiple en Punta Lara

El incidente ocurrió sobre la avenida Almirante Brown entre 106 y 108 y quedó registrado por una cámara del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Ensenada.

En el choque se vieron involucrados la Fiat Fiorino en la que viajaba el bebé y su familia y una Ford EcoSport conducida por un hombre de 66 años que, por motivos que todavía son materia de investigación, impactó desde atrás al vehículo.

La Fiat Fiorino en la que viajaba Tadeo y su familia

Fuente judiciales informaron que el conductor de la camioneta EcoSport, identificado como Oscar Luciano Pacheco, fue trasladado a la Comisaría Segunda de Ensenada, donde le tomaron declaración y le notificaron la apertura de una investigación por homicidio culposo. Más tarde, recuperó la libertad al tratarse de un delito excarcelable y porque no tenía alcohol en sangre.

La camioneta Ford EcoSport conducida por Pacheco

La causa penal se tramita la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial de La Plata, dirigida por el fiscal Carlos Vercellone y especializada en de delitos culposos.