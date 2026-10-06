Punta Lara: el conductor que protagonizó el choque en el que murió un bebe de 10 días quedó en libertad

El momento del accidente

Hasta ahora no se detalló si, al momento del impacto, tanto Tadeo como su hermana viajaban en la camioneta sentados en la silla de seguridad correspondiente.

Luego del hecho, Pacheco fue demorado en la Comisaría 2° de Ensenada de la Policía Bonaerense, imputado y finalmente recuperó su libertad. Otro de los imputados es Ledesma, padre del bebé, según informó Infobae.

Después del choque, un grupo de personas se concentró en el lugar y, según el informe policial, los agentes debieron resguardar al conductor de la EcoSport. Además, algunos presentes arrojaron objetos contra móviles policiales, que sufrieron daños.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial de La Plata, liderada por el fiscal Carlos Vercellone.