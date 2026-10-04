Desgarrador video de violencia de género en Tapalqué: reclaman que la Justicia actúe de oficio
Las imágenes muestran al agresor golpeando a su pareja. La Justicia le impuso una restricción de acercamiento. CONTENIDO SENSIBLE.
Un estremecedor hecho de violencia machista conmociona a la localidad bonaerense de Tapalqué tras la viralización de un video que expone el maltrato físico y psicológico que sufría una joven de 26 años por parte de su novio, desatando una fuerte ola de repudio y pedidos de justicia.
El video, que dura poco más de un minuto, muestra con claridad al agresor, identificado como Rodrigo Daniel Carrica, de 37 años, sosteniendo el teléfono móvil de la víctima. Mientras agredía físicamente a la joven, el hombre revisaba la agenda del celular para bloquear y eliminar a distintas personas de sus redes sociales.
"No me pegues más": el desesperado pedido de la víctima
A lo largo del estremecedor video se escucha con claridad el sometimiento que padecía la víctima. Entre llantos y súplicas, la joven le imploraba reiteradamente que no la golpeara más, pero el agresor lejos de calmarse, le sumaba agresiones verbales y cuestionamientos sobre los estados que la mujer publicaba en sus cuentas personales.
Las imágenes se difundieron velozmente por las plataformas digitales y motivaron la intervención inmediata del sistema de salud local, donde los profesionales del Hospital Municipal de Tapalqué constataron lesiones recientes en el rostro y diversos traumatismos corporales.
Restricciones cautelares y exigencia de intervención urgente
Tras la radicación formal de la denuncia, la causa quedó radicada en la UFI N°1 de Azul, bajo la dirección del fiscal Marcelo Fernández, imputando a Carrica por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. Por su parte, el Juzgado de Garantías N°1 ordenó medidas cautelares de protección para impedir todo tipo de acercamiento o contacto del denunciado con la víctima, quien fue puesta a resguardo junto a su entorno familiar.
Pero la indignación social se incrementó al confirmarse que el acusado continúa en libertad. Ante este escenario, diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres hicieron oír su reclamo para que los organismos judiciales actúen de oficio de manera firme, remarcando la urgencia de profundizar los mecanismos de protección preventiva.
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