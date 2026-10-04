Desgarrador video de violencia de género en Tapalqué: reclaman que la Justicia actúe de oficio

Restricciones cautelares y exigencia de intervención urgente

Tras la radicación formal de la denuncia, la causa quedó radicada en la UFI N°1 de Azul, bajo la dirección del fiscal Marcelo Fernández, imputando a Carrica por el delito de lesiones leves en contexto de violencia de género. Por su parte, el Juzgado de Garantías N°1 ordenó medidas cautelares de protección para impedir todo tipo de acercamiento o contacto del denunciado con la víctima, quien fue puesta a resguardo junto a su entorno familiar.