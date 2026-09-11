Ramos Mejía: ambientaron un restó al estilo American Diner y cerró por la crisis de consumo

Con decoración de los ochentas y noventas -posters de Rocky mediante- y la vibra de un American Diner vintage, Rocky Point se había convertido en un clásico para los amantes del rock & roll, pero en tiempos de billeteras a resguardo no hubo fuente de soda que tentara a la clientela.

Lo que sucede es que el local de Ramos Mejía tiene una superficie de 145m2 que había que llenar cada noche, y una amplia carta con hamburguesas, pastas, pizza al estilo Nueva York (de 50 centímetros de diámetro), todo tipo de street food, cerveza artesanal, y más.

En lo que va del año cerraron restaurantes, bares, pizzerías, cafés de especialidad y cervecerías de todo tipo, desde las que tenían décadas de trabajo hasta las que habían apostado por la reactivación de la economía sólo para chocar de frente con la recesión y la crisis de consumo.