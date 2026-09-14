"Comprar pan dulce de pozo": la insólita propuesta que se volvió viral, generó críticas y desató ola de memes
Un usuario de la red social X sugirió adelantar las compras navideñas financiando panificados a precio congelado para ganarle a la inflación.
Las redes sociales volvieron a convertirse en escenario de debate económico cruzado por el humor, la crisis de consumo y el asombro, tras la propuesta de "comprar de pozo" el pan dulce para las fiestas de fin de año, es decir más de dos meses antes, para evitar aumentos pero exponiendo la actualidad de la Argentina de Javier Milei.
Todo comenzó cuando el usuario de X @BurgerFcts, conocido en la plataforma por compartir recomendaciones y opiniones vinculadas al universo gastronómico, lanzó una publicación que rápidamente captó la atención general.
"Ya se puede ahorrar en pan dulce comprando de pozo: Atelier Fuerza te permite encargar el pan dulce de Navidad hoy, pagás al precio de hoy y retirás en diciembre, protegiéndote de la inflación", escribió el tuitero.
Rechazo y burlas a la propuesta viral de "comprar pan dulce de pozo"
La utilización del concepto "comprar de pozo" —una modalidad habitualmente reservada para la adquisición de inmuebles en construcción mediante cuotas adelantadas— para referirse a la adquisición anticipada de un producto navideño generó un inmediato revuelo.
Para una gran cantidad de usuarios, la propuesta expuso de manera cruda el impacto de la crisis inflacionaria derivada de las políticas económicas aplicadas por la administración de Javier Milei, transformando un alimento tradicional de las fiestas en un bien financiero de inversión a plazos.
Ante la creciente ola de cuestionamientos y reproches en su hilo de comentarios, el tuitero intentó justificar su postura argumentando que la maniobra servía para resguardarse de futuras subas estacionales. "Te cubrís de lo que puedan pedirte por frutos secos en diciembre cuando tiene la demanda más alta del año", señaló.
Sin embargo, la repercusión ya había escalado a tal punto que la publicación acumuló cientos de citas, críticas severas y una marea de memes alusivos al ingenio popular frente al ajuste.
Horas más tarde, y ante la viralización descontrolada del tuit, el propio autor debió salir a aclarar que toda la propuesta había sido en realidad un "bait" (un anzuelo o provocación digital), aunque el debate sobre el costo de vida y los excesos del humor en tiempos de crisis ya había quedado instalado en la agenda virtual.
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