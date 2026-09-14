"Comprar pan dulce de pozo": la insólita propuesta que se volvió viral, generó críticas y desató ola de memes

Ante la creciente ola de cuestionamientos y reproches en su hilo de comentarios, el tuitero intentó justificar su postura argumentando que la maniobra servía para resguardarse de futuras subas estacionales. "Te cubrís de lo que puedan pedirte por frutos secos en diciembre cuando tiene la demanda más alta del año", señaló.

Sin embargo, la repercusión ya había escalado a tal punto que la publicación acumuló cientos de citas, críticas severas y una marea de memes alusivos al ingenio popular frente al ajuste.

Horas más tarde, y ante la viralización descontrolada del tuit, el propio autor debió salir a aclarar que toda la propuesta había sido en realidad un "bait" (un anzuelo o provocación digital), aunque el debate sobre el costo de vida y los excesos del humor en tiempos de crisis ya había quedado instalado en la agenda virtual.