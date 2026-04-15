Despidieron a unos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional: podría fallar el sistema de alertas
La reducción del personal se esperaba hace semanas y los efectos podrían notarse la próxima vez que haya que prepararse para tormentas, granizo o inundaciones.
No existe el modo de evitar las tormentas ni los ríos desbordados, pero los efectos de temporales, ciclones y granizo bien pueden mitigarse con un pronóstico del tiempo que alerte para prepararse. Ese recurso acaba de volverse más escaso con el despido de al menos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El sistema de alerta temprana y el resto de la estructura del organismo podrían verse afectados por el envío masivo de telegramas de despido, que llegarían a los hogares del personal el jueves 16 de abril.
Al inicio de la gestión libertaria del organismo, en marzo de 2024, se aplicaron ajustes al presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional además de despidos, algunos de los cuales fueron revertidos.
Justo antes de los despidos más recientes se realizaron manifestaciones frente a la sede de Palermo del organismo en las que el personal remarcó la importancia de contar con alertas tempranas para todo el país desde un ente gubernamental, pero nada sirvió para salvar los puestos de trabajo.
De los 240 despidos estipulados ya se ejecutaron 140, sobre todo en la Red de Observación, que está formada por las estaciones meteorológicas a lo largo del país para realizar un monitoreo continuo de temperatura, presión y humedad, entre otros factores.
Es decir que el Gobierno nacional decidió recortar el personal y los recursos que tenían los productores y la población en general para poder planificar y realizar su actividad económica.
Por otro lado, el cambio climático provocó que se intensificaran en estas latitudes fenómenos como la ola de calor, las ciclogénesis, el frío polar y las inundaciones producto de grantes tormentas y ríos desbordados.
Además de limitar el alcance operativo del Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno recortó los fondos aportados a las provincias para la obra pública, de la naturaleza que sea, incluso hidráulica.
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