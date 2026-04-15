Despidieron a unos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional: podría fallar el sistema de alertas

Es decir que el Gobierno nacional decidió recortar el personal y los recursos que tenían los productores y la población en general para poder planificar y realizar su actividad económica.

Por otro lado, el cambio climático provocó que se intensificaran en estas latitudes fenómenos como la ola de calor, las ciclogénesis, el frío polar y las inundaciones producto de grantes tormentas y ríos desbordados.

Además de limitar el alcance operativo del Servicio Meteorológico Nacional, el Gobierno recortó los fondos aportados a las provincias para la obra pública, de la naturaleza que sea, incluso hidráulica.