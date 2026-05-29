Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA y temperaturas no tan frías.
Luego de varias jornadas con espesa niebla, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene este viernes un cierre de semana con buenas condiciones del clima y un leve repunte de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo nacional ya no espera neblinas en el AMBA, en un viernes que tendría cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado para el resto de la jornada; con temperaturas de entre 10 y 16 grados.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Ya en el amanecer del fin de semana, el sábado mantendría las condiciones estables del clima, en una jornada que tendría neblinas y cielo parcialmente nublado, y otra vez frío, con marcas térmicas oscilando entre 8 y 18 grados.
La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.
Para el inicio de la nueva semana, el SMN anticipa un lunes con cielo mayormente nublado en toda la jornada; junto con temperaturas de entre 10 grados de mínima y 15 de máxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario