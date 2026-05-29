Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 29 de mayo

La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.

Para el inicio de la nueva semana, el SMN anticipa un lunes con cielo mayormente nublado en toda la jornada; junto con temperaturas de entre 10 grados de mínima y 15 de máxima.