"Yo no era ñoqui": la réplica de empleado del SMN con 21 años de carrera, echado por Javier Milei

Según explicó, “era uno de los voceros del organismo. Fueron años de estar encargado del organismo y nadie me puede llamar de esa manera", aseguró cuando desde el Gobierno y medios afines se lo tilda de “ñoqui”.

“Creo que debe haberse tratado de un error”, dijo, señalando que “el criterio con que se elige es perversidad. En la mayoría de los casos hay un dedo perverso que aprovechó el escudo del ajuste para sacarse gente de encima”.

“Si la idea de reducir era para con aquellos que no producían en el organismo, hicieron las cosas mal”, sostuvo el hombre, advirtiendo que “hay una gran cantidad de servicios que el SMN produce a diario que hoy está en un riesgo total".

Y precisó que “la red de observaciones meteorológicas” se encuentra en riesgo, “porque hay estaciones en el interior que fueron totalmente diezmadas. La Plata es una de esas estaciones”, indicó.

Además, Berengua relató que, para despedirlo, “a mí no me mandaron un mail como a la mayoría, no. Me llamaron a una oficina, y mi directora que no quiso venir a dar la cara, me lo dijo por un altavoz. Me despidió por teléfono. Todo fue muy cruel”, aseveró.

El caso de Berengua se viralizó en las últimas horas en redes sociales, luego de que el empleado del SMN recibiera una emotiva despedida de sus compañeros del SMN, quienes cantan “Lucas no se va” entre aplausos.

Mirá: